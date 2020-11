V roce 2014 vyhrál Marin Čilič grandslamové US Open. O tři roky později si zahrál o titul ve Wimbledonu, sezonu nato i na Autralian Open. Ve stejném roce pak byl světovou trojkou. Od té doby však kariéra jednatřicetiletého tenisty chřadne.

To však na úspěchu jednoho z největších talentů českého tenisu nemění. Jonáš Forejtek z pozice 399. hráče světa svého o třináct let zkušenějšího soka zcela rozebral od stavu 3:3 v prvním setu, kdy získal sedm her v řadě a frustrovaný 41. tenista žebříčku už odpověď nenašel.

A chorvatská média kolaps své hvězdy rozhodně nenechala bez povšimnutí. "Šokující porážka na závěr sezony, na kterou se Čilič pokusí co nejdříve zapomenout. Byl poražen 399. tenistou žebříčku, devatenáctiletým Čechem Jonášem Forejtkem! Marin byl od začátku zápasu úplně ze hry, dělal neskutečné množství chyb a čtyřikrát přišel o svůj servis. Po druhém podání získal jen 33 procent bodů. Čilič uzavře sezonu v nejlepším případě jako 41. hráč světa, což je jeho nejhorší umístění od roku 2007, kdy mu bylo devatenáct," tepe svou hvězdu web hts.hr.

Marin Čilič v zápase prvního kola s Jonášem Forejtkem

Profimedia.cz

Daleko ostřejší výrazy použil po Čiličově debaklu další chorvatský server sportske.hr. "Mladému Čechovi stačilo něco přes hodinu, aby získal své premiérové vítězství na okruhu ATP. A to proti Marinu Čiličovi, nejzoufalejšímu tenistovi světa," nešetří server kritikou.

Jonáš Forejtek má již nyní jistotu, že díky postupu do druhého kola se posune zhruba na 355. příčku žebříčku, což je také jeho dosavadní maximum. A tím to končit nemusí. Jeho dalším soupeřem bude 49. hráč světa Francouz Richard Gasquet.

Naváže vítěz juniorského US Open na svou pondělní senzační výhru?

