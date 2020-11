Trofej z Turnaje mistrů je poslední z velkých, která Nadalovi v úctyhodné sbírce chybí. Dvakrát byl ve finále a první překážku na cestě za splněním snu v neděli zvládl. Rubljova po třech letech i podruhé porazil, byť má Rus letos skvělou formu i bilanci: jako jediný na okruhu ATP získal pět titulů.

Nadal si pochvaloval především solidní servis. "Bylo to ve dvou setech, to je každopádně dobrý start, protože první utkání je vždycky ošidné. Hrajete tady proti nejlepším z nejlepších, takže jsem velmi šťastný. Ale mám před sebou ještě zápasy s Dominicem a Stefanosem, to jsou hodně těžcí soupeři," poznamenal s tím, že teď bude ruskému tenistovi fandit. "Má za sebou úžasnou sezonu, dokázal vyhrávat tituly. Tahle moje výhra má určitě svoji cenu," dodal.

"Byl jsem nervózní, což je pochopitelné. Až po tom brejku v druhém setu jsem začal hrát lépe, ale už bylo pozdě," prohlásil Rubljov.

Andrej Rubljov při své premiéře na Turnaj mistrů

Toby Melville, Reuters

Tsitsipas před rokem v londýnské O2 areně Thiema v boji o trofej těsně porazil a dnes si třísetovou bitvu zopakovali. Místo loňských dvou tie-breaků sehráli jen jeden a po dvou hodinách a čtvrt se radoval šampion letošního US Open Thiem.

"Bylo to hodně těžké a těsné. Oba jsme dobře servírovali, podmínky byly rychlé. Vím, jak je důležité dobře začít," řekl Thiem, jenž při loňské cestě do finále začal turnaj vítězstvím nad šestinásobným šampionem a letos absentujícím rekordmanem Rogerem Federerem.

Dominic Thiem měl důvod ke spokojenosti

John Walton, ČTK/AP

V rozhodujícím setu hned sebral Tsitsipasovi servis a pak zvládl maratonský pátý game, který šel šestkrát do shody. Poté vedl už 4:1. "To byla divočina. A asi poslední klíčový moment, pak už se zápas vyvíjel mým směrem," dodal rakouský tenista.

Světová trojka Thiem si vylepšil vzájemnou bilanci s Tsitsipasem na 5:3. Další zápas čeká oba v úterý, ze skupiny postoupí nejlepší dvojice do semifinále.

Stefanos Tsitsipas během zápasu s Dominicem Thiemem

John Walton, ČTK/AP

V pondělí zahájí Turnaj mistrů pětinásobný vítěz Novak Djokovič, jehož prvním soupeřem bude argentinský debutant Diego Schwartzman. Druhou dvojici skupiny Tokio 1970, kde před padesáti lety tradice turnaje začala, tvoří Alexander Zverev a Daniil Medveděv. Od příštího roku bude dějištěm prestižního podniku Turín.