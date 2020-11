Co se stalo s Djokovičem? Trápil jsem se, přiznává světová jednička

Jako by se mu zasekl motor, který nebyl schopen nahodit. Světová jednička a hlavní favorit tenisového Turnaje mistrů Novak Djokovič ve svém druhém utkání v londýnské O2 areně nečekaně prohrál s Rusem Daniilem Medveděvem. Navíc relativně hladce, dvakrát 3:6, za pouhých 81 minut, a to především kvůli pro něj hodně nevídané šňůře sedmi prohraných gamů v řadě.

„Abych byl upřímný, necítil jsem se úplně dobře, obzvlášť na konci prvního a začátku druhého setu. Pak jsem se dal trochu do kupy a ke konci utkání už to bylo lepší. Bohužel těch nešťastných 15, 20 minut vyústilo v sedm prohraných gamů za sebou," vysvětloval sedmnáctinásobný grandslamový šampion po porážce.

„Dělal jsem nevynucené chyby. Úroveň mojí hry celkově spadla. Trápil jsem se, nemohl jsem chytit rytmus. No a proti takovému hráči jako Medveděv je v tu chvíli pro vás zápas odepsaný," přiznal 33letý Srb.

Jeho o devět let mladší soupeř většinu utkání diktoval tempo, razantními údery nedával Djokovičovi šanci a v celém zápase navíc čelil jedinému brejkbolu, který odvrátil. Pomohl si také deseti esy. Medveděv si připal sedmnáct vítězných míčů oproti osmi nevynuceným chybám, zatímco Djokovič ke třinácti winnerům přidal dvaadvacet nevynucených chyb.

Vítězné gesto Daniila Medveděva v duelu s Novakem Djokovičem.

Toby Melville, Reuters

„Takové věci se mi nesmí stávat, když hraju proti jednomu z nejlepších hráčů světa. On byl prostě lepší, o tom není pochyb. Parádně servíroval, skvěle se pohyboval. Nedal mi navíc moc nevynucených chyb a nějakých snadných bodů. Jasně, ode mě to nebyl nejlepší zápas, ale kredit jemu za to, na jak vysoké úrovni hrál," smekl před soupeřem bělehradský rodák.

„Je to vysoký chlap, dobře se hýbe a jen výjimečně zkazí bekhend. A hlavně je chytrý, velmi chytrý. Když vy začnete chybovat, on toho umí využít. Zkrátka, tentokrát byl lepší a zaslouženě vyhrál," dodal Srb.

Novak Djokovič během zápasu na Turnaje mistrů proti Daniilu Medveděvovi.

Toby Melville, Reuters

Nicméně i Medveděv po výhře připustil, že jeho sok nepředvedl své maximum. „Jsem si jistý, že dnes neodehrál své nejlepší utkání. Ale to se může stát komukoli," uvedl Rus, který si výhrou zajistil postup do semifinále. Loni přitom na stejné akci při své premiéře nevyhrál jediný zápas.

Djokovič se v přímém souboji o druhé postupové místo utká s Němcem Alexanderem Zverevem.

Srb si až do samotného závěru sezony počínal během roku naprosto suverénně. Až do kontroverzního vyloučení z US Open vyhrál všechny zápasy. Pak ale přišla hladká porážka od Rafaela Nadala ve finále Roland Garros, následoval šokující debakl s Lorenzem Sonegem ve Vídni (2:6, 1:6) a nyní relativně hladká prohra s Medveděvem.