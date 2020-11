Štvanice na Djokoviče? Lžete a není to poprvé, zuří světová jednička

Jasnou ikonou je mezi fanoušky, ale i prakticky všemi světovými médii nedotknutelný Roger Federer. Pevné místo má i jeho velký konkurent a kamarád Rafael Nadal. Jediný, kdo ze slavné trojky zůstává stranou, je právě sedmnáctinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič.

Nic na tom nemění fakt, že 33letý tenista má směle našlápnuto k tomu, aby v blízké době překonal dvacet grandslamových titulů svých velkých rivalů a stal se tak nejlepším hráčem historie.

Srbský tenista Novak Djokovič v akci během semifinále Turnaje mistrů.

Paul Childs, Reuters

Zatímco ale Federer s Nadalem táhnou za jeden provaz a jsou modlami prakticky pro celý tenisový svět, Djokovič jde proti proudu. Nedávno opustil funkci předsedy hráčské rady, aby založil vlastní organizaci PTPA, která by podle jeho názoru lépe chránila zájmy hráčů.

Navíc soustavně bojuje s médii. Tento svár vyvrcholil v posledních týdnech, kdy podle některých informací zahraničního tisku měl Djokovič navzdory své nové organizaci PTPA kandidovat zpět do hráčského koncilu ATP, který nedávno opustil.

Zvolili mě hráči

To však kvůli střetu zájmů není podle pravidel mužské tenisové asociace ATP možné, navíc sám Srb podobné informace radikálně odmítá. "Přečetl jsem si o sobě, že jsem pokrytec, když jako zakladatel PTPA se chci ještě k tomu vrátit do hráčské rady. Ale tak to vůbec není, já mluvil úplně o něčem jiném a vyšlo z toho tohle," zuřil tenisový král.

A následně předestřel svou vlastní verzi. "Já sám jsem žádnou kandidaturu do hráčské rady nepodával, to ostatní tenisté mě navrhli jako kandidáta, oni to tak chtěli a odhlasovali!"

Tento fakt podle Djokoviče novináři zamlčeli s úmyslem poškodit jeho jméno v očích veřejnosti. "Je to lež a není to poprvé. Už si na to začínám zvykat. Tohle mě ale může jen posílit. O to víc budu bojovat pro to, co pomůže sportu jako takovému i jednotlivým hráčům," dodal bělehradský rodák.