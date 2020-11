Podivné chování tenisového šampiona. Proč neslavil trofej z Turnaje mistrů?

Je očekávanou obrovskou hvězdou světového tenisu. Daniil Medveděv se už nyní může těšit z pozice čtvrtého nejlepšího hráče planety, je finalistou loňského US Open a po neděli také vítězem Turnaje mistrů pro nejlepší hráče roku.

Na své cestě za titulem postupně porazil první tři hráče světa - Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala i Dominica Thiema. Na bujaré oslavy, které byste po takových triumfech očekávali, však ani v jednom případě nedošlo. A finále nebylo výjimkou.

Medveděv - Nadal

Rodák z Moskvy po proměněném mečbolu mnohem více připomínal borce, který právě snížil v beznadějném setu na 2:5. Odevzdaný pohled, možná až omluvné gesto a ledabylá chůze k síti. Ani známka po radosti. Medveděva nerozveselilo ani to, že mu na kontě přistálo milých zhruba 35 milionů korun.

"Tohle jsem já, takhle to budu dělat i dál. I ve fotbale jsou hráči, kteří neslaví góly. V tenise asi budu jediný, ale tohle je mé poznávací znamení," vysvětlil čerstvý šampion.

Že však přeci jen ruskou hvězdu triumf na duši zahřál, potvrzují jeho další slova. "To je úžasné, hodně to pro mě znamená. Ukazuje to, čeho jsem schopen, když hraju dobře a cítím se v pohodě fyzicky i mentálně. Sám vím, co umím, ale potřebuju to ukazovat častěji a častěji a ve více zápasech," okomentoval své životní vítězství Medveděv.

