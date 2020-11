Český tenis hledá d'Artagnana. Kapitán sází na kvarteto kadetů

"Světýlko do budoucnosti," doufá i daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, který už v týmové soutěži dal šanci Lehečkovi s Forejtkem. A oba teenageři si vedli nad očekávání.

Lehečka loni v Ostravě statečně vzdoroval nizozemskému rutinérovi Haasemu. Forejtek pak zařídil dva zlaté body při baráži v Bosně.

"Nechci kluky srovnávat s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem, ale pokud by se co nejrychleji přiblížili první stovce, tak by to bylo nadějné," tvrdí Navrátil.

Macháčovi prospěl Vacek

K top 100 má nyní nejblíž Macháč, který se letos v Paříži probil přes kvalifikaci do 1. kola, kde sehrál vyrovnanou pětisetovou bitvu a Američanem Fritzem. Dvacetiletý svěřenec kouče Daniela Vacka se pak díky solidním výkonům na challengerech posunul na 193. místo ve světovém žebříčku.

"Když máte u sebe dobrého tenistu, jakým Dan Vacek byl, tak to jsou zkušenosti k nezaplacení. Udělali spolu velký kus práce. Tomáš zlepšil forhend a hlavně servis, kterým si předtím moc nepomáhal. V závěru sezony se mi líbila jeho vyrovnanost," potěšilo Navrátila.

Tomáš Macháč patří k největším českým nadějím

Při restartu sezony se s výbornými výkony vytasil také Michael Vrbenský (momentálně 309. na světě), který na pražském antukovém challengeru potrápil i trojnásobného grandslamového vítěze Stana Wawrinku.

Devatenáctiletý Forejtek (357.) pro změnu využil divoké karty na turnaji v Sofii k výhře nad šampionem US Open 2014 Chorvatem Marinem Čiličem. A Lehečkovi se zase povedl challenger doma v Prostějově.

"Jirku z té čtveřice vidím nejvíc, protože trénuje se mnou a s mým synem. Jeho musíte z kurtu stahovat, protože je až moc poctivý," říká Navrátil.

Trio šampionů. Tenistka Barbora Strýcová a Jonáš Forejtek (vlevo) a Jiří Lehečka po návratu z Wimbledonu.

Vlastimil Vacek, Právo

Inspirace i pro jedničku

Kvarteto českých vrstevníků se vzestupnými výkony dokáže vzájemně motivovat. Zároveň jsou inspirací i pro domácí jedničku Jiřího Veselého (68.).

"Jeho forma kulminovala při Davis Cupu v Bratislavě. Byl rozjetý, nemusel pak obhajovat až do Wimbledonu žádné body, jenže sezona se přerušila a když se zase obnovila, tak hrál střídavě úspěšně," hodnotil Navrátil.

"V minulosti měl Jirka k tréninku trochu všelijaký přístup, ale pochopil, že v sedmadvaceti má před sebou čtyři pět let kariéry a musí se do toho opřít. Čeká ho příprava v Dubaji, aby byl nachystaný na Austrálii. Takže věřím, že ze strany Veselého bude příští sezona lepší," přál by si kapitán.

Pro jeho 'gaskoňské kadety' však bude klíčové, aby se rozběhly naplno i menší turnaje, které nadějným tenistům kromě obživy zajišťují i žebříčkový posun.

Tenista Jonáš Forejtek po návratu z Wimbledonu.

Vlastimil Vacek, Právo

"Epidemie covidu tyhle kluky zbrzdila. Zrušilo se strašně moc challengerů i akcí futures, zatímco ty největší turnaje se hrály a nejlepším se navíc neodčítaly body. Takže vytáhnout se výš bylo strašně složité. Před rokem nebo dvěma to šlo, letos nastaly veliké komplikace," dodává Navrátil.

Proto je radši ve vyhlídkách opatrný. "Potěšilo by mě, kdyby aspoň dva z těch čtyř kluků nakoukli v dohledné době do první stovky... Konkurence je v mužském tenise obrovská, jinak než tvrdou prací to nepůjde," ví dobře český kápo.