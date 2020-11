Chce hrát grandslamy i Davis Cup. Švýcarského šampiona už Vrbenský potrápil

Jako dvanáctiletý kluk sbíral Michael Vrbenský míčky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi při jejich pražském finále Davis Cupu se Španělskem. Ve dvaceti patří mladík z Poděbrad do skupinky hráčů, která by mohla na slavné tenisové časy v budoucnu navázat.

Co si z tehdejšího finále nejvíc pamatujete?

Asi tu atmosféru, která byla úplně fantastická.

Je to i váš sen zahrát si Davis Cup? Byť se tedy jeho podoba dost změnila.

Jo, určitě je. Byl bych rád, kdybych kapitána (Navrátila) zaujal natolik, aby mě vzal do týmu.

Podle něj byste měl trochu zesílit. Souhlasíte?

To každopádně. Musím uznat, že jsem ještě docela tintítko. Ale snažíme se na tom pracovat vlastně každý tréninkový den, kdy dělám kondici a chodím do posilovny.

Letos jste porazil mj. českou jedničku Jiřího Veselého a zahrál si i s trojnásobným grandslamovým vítězem Stanem Wawrinkou. Ukázaly vám tyto zápasy, že jdete správným, směrem?

Byl to pro mě náznak, že bych mohl být konkurenceschopný. Hlavně ten zápas s Wawrinkou byl ohromná zkušenost (Vrbenský na srpnovém challengeru v Praze prohrál 7:5, 3:6, 3:6 - pozn.). Když se porovnáváte s takovým hráčem, tak vidíte, kolik práce vás ještě čeká. Ale i když jsem prohrál, šel jsem z kurtu s dobrým pocitem, že jsem neudělal ostudu.

Dá se říct, že jste začal hrát, na co máte?

Na začátku roku to tak ještě nevypadalo. Pak navíc přišla korona a bál jsem se o celou sezonu, abychom hráli vůbec nějaké turnaje. Tenisový svaz nám ale zařídil turnaje, které jsme doma hráli mezi sebou a to všem mladším klukům hodně pomohlo. Byli jsme rozehraní, to bylo pro nás velké plus. Já jen doufám, že to zlepšení není poslední.

Ve světovém žebříčku jste za rok skočil z páté stovky na 309. místo. Chtěl jste ještě víc?

Měl jsem v plánu první třístovku, což o pár míst nevyšlo. Pro příští rok bych rád někam k 220. místu, možná spíš ke dvoustovce. abych mohl hrát kvalifikace grandslamů a větší turnaje.

Experti říkají, že mezi mladými tenisty je teď konkurence mnohem tvrdší než v minulých letech. Cítíte to na turnajích?

Je to tak. Mě třeba na challengerech překvapili Italové jako Musetti, nebo Zeppieri, kterým je 18 let a hrají výborně. Ale je moc dobře, že i tady v Česku si s klukama můžeme vzájemně konkurovat, to by nám mělo pomoct.

Takže vás inspiruje, když se třeba Tomáš Macháč probije grandslamovou kvalifikací?

Jasně. To je ten správný impuls pro nás, co se s ním známe a hrajeme proti němu docela často.

V tomto roce se rušila řada turnajů, tenisté od 150. místa níže měli existenční starosti. Můžete trochu přiblížit, jak to letos na menších akcích fungovalo?

Když nejsem v hlavní soutěži na challengeru, tak si platím ubytování a jídlo sám. Pokud ano, náklady platí turnaj. Ale tak to bylo i před epidemií covidu. Teď je to trochu náročnější, že si musím zaplatit dvakrát týdně testy, abych mohl cestovat.

Světová špička začne příští sezonu tradičně v Austrálii. Víte, co v prvních měsících roku 2021 čeká vás?

Problém je, že ATP ani ITF ještě nevydaly kalendář, takže popravdě nevím, jak to bude, kde a jak to proběhne, kam se se svým žebříčkem dostanu. Austrálie se mě ještě netýká, ale vlastní program zatím neznám.