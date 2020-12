Tenisová superstar v slzách! Bez tebe bych nebyla nic, pláče po smrti svého klíčového muže

Jsou chvíle, kdy jde sport na zcela vedlejší kolej. Přesně takové momenty zažívá světová dvojka Simona Halepová. Rumunská tenistka se vyrovnává se smrtí muže, která stál na počátku její hvězdné kariéry. Podnikatel Corneliu Idu zemřel na koronavirus ve věku 70 let. "Bez něho bych se nikdy nedostala na vrchol," říká se slzami v očích dvojnásobná grandslamová šampionka.

Sezonu 2020 začala Simona Halepové ve velkém stylu, když si zahrála semifinále Australian Open. Krátce poté sportovní dění na celé planetě výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, během které stihla rodačka z Contanty vyhrát turnaj v pražské Stromovce, k čemuž přidala triumf v Římě.

Po vynechání US Open si ještě vyzkoušela French Open, kde ji v osmifinále deklasovala pozdější šampionka Iga Swiateková.

Tohle všechno však nyní 29letá tenistka neřeší. Nedávno ji totiž zasáhla zpráva o úmrtí rumunského podnikatele a jednoho z nejbohatších lidí Constanty, kde se Halepová narodila, Cornelia Idua, jehož jmění je odhadováno po přepočtu na 6,5 miliardy korun.

Náklady byly obrovské

Vlivný podnikatel vlastnil mimo jiné šest tenisových kurtů a hlavním dílem se tak podle slov Halepové podílel na její kariéře. "Strašně jsem milovala tenis. A měla jsem obrovské štěstí, když jsem v 16 letech potkala pana Idua. On mi se vším pomohl, platil veškeré náklady, které jsem měla. Bez jeho pomoci bych nebyla nic," vzpomíná Halepová.

Simona Halepová.

Twitter

"Bylo to pro mě tehdy velmi těžké období, náklady na tenis byly šílené. Bez jeho podpory bych to nikdy nedokázala. Potřebovala jsem jeho pomoc a taky jsem musela hodně riskovat a být tak trošku bláznivá, abych do toho šla. Ale měla jsem štěstí," vzpomínala před časem na své začátky jedna z nejoblíbenějších hráček na okruhu.

S nákazou koronavirem se potýkala v listopadu i samotná Halepová. "Cítím se dobře, mám jen mírné příznaky a určitě se z toho brzy dostanu," psala Rumunka na sociálních sítích.