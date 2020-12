Prosincová nálada? Sexy kráska se na pláži pořádně rozjela a fanoušci šílí

Je jednou z nejkrásnějších tenistek na světě a dobře to ví. A také toho umí pořádně využít. Kanadská kráska Eugenie Bouchardová vydělává v poslední době víc peněz díky reklamním smlouvám než tenisovými úspěchy. Půvabná Genie sice před pár měsíci slíbila, že je se sexy fotkami na jejích sociálních sítích konec, jenže stačilo pár týdnů a žhavé snímky z pláže opět letí světem a fanoušci u snímků v bikinách šílí. Šestadvacetiletá Kanaďanka jich mý na 2,1 milionu.

Tenisoví příznivci útočili na Bouchardovou, že má místo radovánek na pláži víc dovádět na kurtu a trénovat, aby se vrátila mezi špičku. Kanaďanka před časem také zveřejnila zprávu, že sexy fotkám na jejím Instagramu odzvonilo. Předsevzetí jí ale dlouho nevydrželo. Možná si uvědomila, že právě odvážné snímky přilákaly v poslední době daleko víc příznivců než její sportovní vystoupení z poslední doby.

Její hvězdný tenisový rok 2014, kdy se dostala do finále Wimbledonu a vyšplhala se na 5. místo v žebříčku WTA, je dávno pryč. Stejně jako přesvědčení, že ji čeká skvělá tenisová kariéra. Jenže další úspěchy nepřicházely a Kanaďanka klesala žebříčkem, když se ji nedařily pokusy o restart.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Genie Bouchard (@geniebouchard)

Bodovala ale na Instagramu a to úžasnými a odvážnými fotkami. Nedávno slíbila, že je se sexy snímky konec. „Opravdu se zdržím zveřejňování fotografií v bikinách. Snažím se opravdu tvrdě pracovat v tréninku, " informovala fanoušky. „Bohužel si lidé myslí, že když nahráváte takové obrázky, znamená to, že necvičíte a nehrajete tenis nebo něco podobného," dodala na vysvětlenou. „Možná proto nastal čas přestat každý den zveřejňovat obrázky mého zadku," žertovala Genie Bouchardová, která si přes internet domlouvala i rande a hledala lásku. „Na druhou stranu je jen moje věc, co chci na svém profilu ukázat."

A teď se zdá, že mají puritáni smůlu! Kanaďanka změnila názor. Její fanoušci znovu mohou obdivovat další fotografii krásné Genia Bouchardové v bikinách. „Prosincová nálada," okomentovala žhavý snímek v bikinách z pláže.