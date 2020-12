Kvitová zbrojí na jubilejní sezonu. Po boku nového partnera a s indexem v kapse

Příští rok bude pro třicetiletou hráčku jubilejní. Deset let uplyne na začátku července od jejího prvního senzačního wimbledonského vítězství, na konci října pak oslaví výročí triumfu na Turnaji mistryň a o týden později i premiérového Fed Cupu. Kvitová se ale nemíní poddat nostalgii, naopak je plná plánů před novou sezonou, během níž jí budou pomáhat i noví marketingoví partneři, které tým české hráčky představil na úvod středečního setkání s novináři.

Nový tenisový rok tradičně začne v Austrálii, i když start prvního grandslamu sezony v Melbourne byl odložen o tři týdny na 8. února. "Podle aktuálních informací platí tento termín. Budeme muset v Austrálii absolvovat čtrnáctidenní karanténu, těsně před grandslamem by měl proběhnout i přípravný turnaj," líčila osmá tenistka světa.

Kvitová na přelomu listopadu a prosince absolvovala své tradiční zimní soustředění v Dubaji, na jižní polokouli se ale vydá netradičně až po Novém roce. "Je pravda, že jsme plánovali, že budu odjíždět v polovině prosince," krčila rameny. "Na druhou stranu alespoň budu na Vánoce s rodinou a zřejmě i na Nový rok. A to není k zahození. Kapr, salát, pohádky... Dárky mám připravené," usmívala se.

Úbytek motivace necítí

Letošní rok pro ni byl nejen ve znamení kuriózní tenisové sezony, stala se rovněž studentkou. "Zapsala jsem se na pražský UJAK, obor Právo v podnikání. Už jsem tam zkoušela jiný obor, ale nevěnovala jsem se tomu, jak bych měla. Teď doufám, že to budu mít nastavené jinak. Jsem ale teprve na začátku, zatím je to zpestření," vyprávěla.

Nadcházející sezona pro ni bude už patnáctá na okruhu WTA, o motivaci má ale Kvitová stále postaráno. "Pomalu budu nejstarší na okruhu, vnímám to. Mám ale tenis pořád ráda i motivaci dál se zlepšovat. Až ji mít nebudu, tak to bude signál skončit," podotkla.

Jaké si před novým rokem klade cíle? Tenisty by kromě turnajů měla čekat i odložená olympiáda v Tokiu, na níž Kvitová hodlá obhajovat bronz z Rio de Janeira. "Ideální by bylo vyhrát olympijské zlato a na následující rok si schovat triumf na grandslamu," rozesmála se. S ohledem na minulost i současnost ale zůstává nohama na zemi. "Je těžké něco plánovat. Vidíme, co zničehonic způsobil virus. Budu brát věci, jak přijdou, a uvidí se," dodala.