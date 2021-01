Plíšková si nechce v další komplikované sezoně stěžovat

Plíšková je přísná sama na sebe a stejně posuzuje i své okolí, z čehož pramení častější kritika. Letos se ale chce reptání vyvarovat. "Nechci si stěžovat na nic. Na pravidla, na turnaje, na podmínky, že nejsou možná ideální. Mohlo by to vždycky být lepší, ale nemá cenu si stěžovat. Rodina je zdravá, můžu cestovat a dělat, co chci a co miluju," řekla česká tenistka v on-line rozhovoru s novináři z Abú Zabí.

Kritizovat by mohla jen své výkony v tréninku a zápasech, ale i to chce omezit. "Ani to asi nepomůže. Jednodušší to bude přijmout a nedělat žádné velké scény. Jsem ráda, že se hraje. Pokusím se to nějak omezit a vzít to tak, jak to je," konstatovala.

První turnaj pojímá především jako přípravu na Australian Open, které letos začne až 8. února. "Chci odehrát co nejvíc zápasů a možná po každém ještě půjdu trénovat. Nechci říct, že neútočím na titul, ráda bych vyhrála, ale není to úplná priorita," řekla Plíšková, která v uplynulých čtyřech letech začala rok třikrát titulem v Brisbane (2017, 2019 a 2020).

První soupeřkou nasazené trojky bude Rumunka Sorana Cirsteaová. Premiéru v roli jejího kouče si odbude Bajin, někdejší sparingpartner Sereny Williamsové z USA a trenér Japonky Naomi Ósakaové. V prosinci pod jeho vedením absolvovala přípravu ve španělské Marbelle a zatím si spolupráci pochvaluje. "Jasně, je brzo soudit bez výsledků, ale dělá všechno možné, abych se cítila dobře, aby se můj tým cítil dobře, že všechno funguje. Nechci lítat v oblacích, ale vypadá to fakt dobře."

Konkrétní věci neprozradila, ale ocenila, že s ní Bajin absolvoval každý trénink. "Jsem fakt překvapená. Mám pocit, že se mu spousta lidí posmívá, má ho za blázna. Ale není jiného člověka, kterého bych potkala, a že jsem pár trenérů vyzkoušela, co by pro to dělal tolik, aniž by ze spousty věcí něco měl," vyzdvihla Plíšková. "Dává do toho možná nejvíc, co kdy kdo z týmu, co platím, dával."

Tenistky zatím znají program jen do poloviny února. Kvůli koronaviru se dá jen těžko plánovat a hráčky čekají jako loni i omezení a časté testování. "Jindy na celý rok víme, kam pojedeme, kde budeme hrát. Ale co naděláme? Je pořád úžasné, že startujeme tady a snad všichni budeme moci do Austrálie a odehrajeme něco tam. Jsem si jistá, že všichni dělají maximum, aby se to mohlo konat. Musíme jen čekat a uvidíme, jaký bude program pro zbytek roku," řekla Plíšková.

Po přesunu z Abú Zabí do Austrálie, kde je v plánu před Australian ještě jeden turnaj, musí hráčky do karantény. Z hotelu budou mít jen omezené "vycházky". " "Neznám úplně přesně pravidla, ale myslím, že budeme moct ven na pět hodin a všechny plánuju využít na trénink," uvedla Plíšková s tím, že první týden by měla trénovat s Karolínou Muchovou a poté s Chorvatkou Donnou Vekičovou či domácí Ajlou Tomljanovicovou. "Známe se, snad bude i nějaká sranda," řekla.

V letošním roce by se měla konat i přeložená olympiáda. Zatímco hry v Riu v roce 2016 Plíšková vynechala, loni do Tokia plánovala jet. Letos se rozhodne podle vývoje sezony a opatření. "Nechávám to volný, protože mi přijde, že se podmínky mění každým dnem a týdnem. Pokud to půjde, ráda bych hrála, ale pokud budou šílený karantény a měla bych zmeškat jiné turnaje, budu to zvažovat," prohlásila.

