Cibulková po skandálu tlumí hněv Slováků. Od rána pomáhala zdravotníkům

Hněv svých krajanů se snaží co nejdříve odčinit dobrými skutky. Bývalá elitní tenistka se po provalení skandálu o svém přednostním očkování proti koronaviru, na které neměla mít nárok, celému Slovensku omlouvala a slíbila, že se bude snažit selhání napravit pomocí těžce zkoušenému zdravotnímu systému dobrovolnickou prací přímo v terénu. A v úterý už se hlásila na první šichtu.

„Za celou tu nešťastnou situaci jsem se omluvila. Velmi mě to mrzí, do jaké situace jsem se dostala, ale sport mě naučil, že když se udělá nějaká chyba, je třeba se jí postavit čelem. A tak jsem přijala výzvu ministerstva zdravotnictví, abych aspoň takto zdravotníky podpořila," řekla slovenským médiím před nástupem do Národního ústavu dětských chorob v Bratislavě, kde pomáhá s testováním.

To už na sobě měla ochranný oblek a celoobličejový kryt a chystala se přiložit ruku k dílu. „Práci mám naplánovanou od sedmi do dvanácti hodin. To je moje priorita. Tou je ale i můj sedmiměsíční syn, který mě také potřebuje," zdůraznila někdejší vítězka Turnaje mistryň.

Náplní její práce je administrativa - respektive zapisování lidí.

Na rozdíl od ní se v nemocnici neukázal její manžel Michal Navara, jenž byl rovněž přednostně očkován. „I můj manžel rád pomůže, ale dnes zůstal doma se synem, o kterého se stará. Myslím, že jsem byla hlavně já ta medializovaná osoba, kvůli které se to celé spustilo, takže jsem za to dneska zodpovědná," pokračovala.

Její manžel bude mít příležitostí k pomoci víc než dost, protože martyrium testování lidí zatím ani zdaleka nekončí.