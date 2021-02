TENIS ONLINE: Kvitová a Plíšková v Austrálii bojují o čtvrtfinále. Vondroušová postoupila

Do hry o čtvrtfinále na turnaji Yarra Valley Classic se ve středu ráno SEČ dostanou i obě nejlepší české tenistky. Petra Kvitová se utká s Argentinkou Nadiou Podoroskou (začátek 8:20), Karolínu Plíškovou pak vyzve Američanka Danielle Collinsová (10h). Obě utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová měla na úvod turnaje volný los, ve druhém kole pak po velké bitvě vyřadila slavnou americkou veteránku Venus Williamsovou. Se semifinalistkou posledního Roland Garros Podoroskou se utká poprvé v kariéře.

Karolína Plíšková coby turnajová trojka měla rovněž první kolo volné, následně porazila Italku Elisabettu Cocciarettovou. I ona se utká s příští soupeřkou, 46. hráčkou světa Danielle Collinsovou z USA, poprvé v kariéře.

Do čtvrtfinále už postoupila Markéta Vondroušová, která zdolala Rusku Věru Zvonarevovou 7:6, 6:7, 6:4. Skončila naopak Marie Bouzková po porážce s domácí světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou 0:6, 6:4, 3:6.

Vondroušová potřebovala bez pěti minut tři hodiny, aby Zvonarevovou udolala. V prvním setu nenechala šestatřicetiletou soupeřku za stavu 5:6 set dopodávat, v tie-breaku rozhodla nástupem na 5:0 a získala ho poměrem 7:4.

Ve druhém setu ale tie-break 4:7 ztratila. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém si udržet servis, Vondroušová o něj přišla třikrát, ale Zvonarevové podání vzala čtyřikrát a postoupila.

Bouzková se poprvé v kariéře postavila aktuální světové jedničce a v prvním setu dostala za 32 minut "kanára". Pal ale hru vyrovnala, vzala soupeřce servis na 3:2 a náskok udržela. Ve třetí sadě Češka srovnala z 1:3 na 3:3 a měla brejkbol, Australanka ale podání uhájila a zápas dovedla do vítězného konce.

"Byl to hodně slušný zápas," řekla Bartyová na kurtu. "Ona vrátí hodně returnů a donutí vás tvrdě si odpracovat každý servis. Snažila jsem se získat nějaké snadnější body, když to šlo, a jsem ráda, že jsem to v závěru zvládla," řekla.

Česká tenistka Marie Bouzková během utkání s Ashleigh Bartyovou v Melbourne.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Nedařilo se ani Barboře Strýcové. Ta podlehla v 1. kole přípravného turnaje Grampians Trophy v Melbourne 6:7, 2:6 Američance Bethanii Mattekové-Sandsové.

Turnaj Grampians Trophy byl na poslední chvíli zařazen do kalendáře pro hráčky, které musely po příletu do Austrálie kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle do přísné izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj na trénink.

Čtyřiatřicetiletá Strýcová se s o rok starší Mattekovou-Sandsovou utkala ve dvouhře poprvé v kariéře. Pro obě byl dnešní debut prvním utkáním v sezoně, česká fedcupová šampionka hrála naposledy loni v říjnu na halovém turnaji v Ostravě.