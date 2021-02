Pegulaová - Azarenková 7:5, 6:4 Dvojnásobná vítězka Azarenková vypadla na Australian Open v prvním kole, Nadal překonal bolest zad

Azarenková přitom bez problémů vedla 5:2, ale následujících pět her vyhrála její soupeřka, která je na 62. místě světového žebříčku. Ve druhém setu se Běloruska za stavu 2:4 nechala ošetřovat, měla viditelně problémy s dýcháním. Po pauze se jí ještě podařilo srovnat na 4:4, ale to bylo z její strany všechno. Pegulaová při svém debutu na Australian Open zakončila zápas esem.

Azarenková si postěžovala, že její výkon poznamenala dvoutýdenní karanténa na hotelovém pokoji kvůli pozitivnímu testu na koronavirus cestujícího na palubě charterového letu do Austrálie. "Nebyla to nejlepší příprava. Vůbec nevím, jak se připravit po dvou týdnech pauzy. Nejvíc mi chyběl čerstvý vzduch," komentovala nezvyklou situaci, do níž se dostalo více než sedmdesát tenistů, včetně Strýcové, Siniakové, Krejčíkové a Macháče.

V soutěži mužů bez problémů do druhého kola prošel druhý hráč světa Rafael Nadal. Španělský vítěz turnaje z roku 2009 si navzdory problémům se zády poradil 6:3, 6:4 a 6:1 s Laslem Djerem ze Srbska. Dalším soupeřem dvacetinásobného grandslamového vítěze bude Američan Michael Mmoh.

Někdejší světová jednička Viktoria Azarenková z Běloruska se letos s Australian Open loučí nečekaně brzy.

Nadal kvůli zdravotním potížím nenastoupil na nedávném ATP Cupu a bývalý první hráč světa přiznal, že záda ho bolela i dnes. "Mám za sebou těžkých patnáct dní. Dnes jsem to potřeboval přežít a povedlo se. Musel jsem také změnit styl podání, ale postoupil jsem a to je hlavní," uvedl Nadal.

Úvodní kolo zvládla rovněž obhájkyně titulu Sofia Keninová. Americká tenistka a čtvrtá nasazená hráčka si poradila 7:5 a 6:4 s domácí Maddison Inglisovou. "Byla jsem dost nervózní, takže tam bylo dost emocí a i nějaké ty slzy. Navíc soupeřka hrála dobře, stáli za ní fanoušci, ale vyhrála jsem a to jediné se počítá," prohlásila Keninová.

Ve velkém stylu prošla do druhého kola také světová jednička Ashleigh Bartyová. Loňská semifinalistka, která usiluje o to být první domácí vítězkou Australian Open od roku 1978, si za 44 minut poradila dvakrát 6:0 s Dankou Koviničivou z Černé Hory. Soupeřce dovolila získat pouhých deset fiftýnů.

Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:1 Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 6:4 Albot (Mold.) - Bautista (12-Šp.) 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3 Fognini (16-It.) - Herbert (Fr.) 6:4, 6:2, 6:3 Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4 De Minaur (21-Austr.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:1, 6:1 Ruud (24-Nor.) - Thompson (Austr.) 6:3, 6:3, 2:1 skreč Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2 Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, 6:4 Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:2 Carballés (Šp.) - Balázs (Maď.) 7:5, 3:6, 6:2, 6:3 Mmoh (USA) - Troicki (Srb.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 7:5 F. López (Šp.) - Tu (Austr.) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:4 Paul (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:4 Berankis (Lit.) - Nagal (Ind.) 6:2, 7:5, 6:3 Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Bartyová (1-Austr.) - Koviničová (Č. Hora) 6:0, 6:0 Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.) 6:2, 0:6, 6:3 Kontaveitová (21-Est.) - Sasnovičová (Běl.) 7:5, 6:2 Putincevová (26-Kaz.) - Stephensová (USA) 4:6, 6:2, 6:3 Vekičová (28-Chorv.) - Wang Ja-fan (Čína) 4:6, 6:3, 6:4 Barthelová (Něm.) - Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:4 Stosurová - Aiavaová (obě Austr.) 6:4, 6:4 Collinsová (USA) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:1 Šarífová (Eg.) - Paquetová (Fr.) 7:5, 7:5. Výsledky českých tenistů najdete zde.

