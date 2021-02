Parádní gesto Bartyové! Muchová? Ošetření potřebovala, měla na to právo

Bartyová vyhrála první set jednoznačně 6:1 a ve druhém vedla už 2:0. Za stavu 1:2 se ale Muchová nechala ošetřit a jako politá živou vodou druhý set získala 6:3 a rozhodující sadu pak 6:2. Některá australská média se proto nad přestávkou pozastavila s tím, že česká hráčka zneužila regulí, aby favoritku vyvedla z tempa.

"Pravidla to umožňují a ona na to měla právo. Kdyby to bylo proti pravidlům, lékaři a fyzioterapeuti by to řekli," uvedla Bartyová. "Tyhle přestávky jsou zavedeny právě pro podobné případy, kdy někdo potřebuje ošetřit a ona to potřebovala," řekla čtyřiadvacetiletá Australanka.

"Já sama jsem v minulosti využila pauzy na ošetření několikrát, takže by to samo o sobě klíčovým okamžikem být nemělo. Aby se to rozhodujícím momentem stalo, jsem dovolila já sama. A to mě štve. Jsem dost zkušená na to, abych něco takového nedopustila," prohlásila vítězka předloňského French Open.

Laciné chyby v klíčových chvílích

"Místo toho jsem začala hrát zbrkle, moc jsem tlačila a dělala jsem příliš mnoho laciných chyb v klíčových momentech," uvedla Bartyová, která přišla o šanci stát se první domácí vítězkou Australian Open od roku 1978. "Samozřejmě mi to rve srdce," uvedla Bartyová.

Karolína Muchová v péči lékařů

Andy Brownbill, ČTK/AP

"Ale jestli mi to pokazí dobrý start do sezony? Ani náhodou, vždyť zítra je taky den. Prostě se zase vrátím do práce. Beru to tak, že buď vyhrajete, nebo se poučíte," prohlásila.