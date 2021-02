Djokovič si zranění břišního svalu zhoršil, dá si pauzu

"Dnešní nová magnetická rezonance ukázala, že se trhlina při zátěži zvětšila. Podle toho, co říkal doktor, to není nijak hrozné, ale budu si muset dát volno a nechat to zahojit," uvedl třiatřicetiletý srbský tenista.

Sval na pravé straně si poranil ve třetím kole již minulý pátek, přesto v neděli opět pozvedl v Areně Roda Lavera trofej. První hráč světového žebříčku porazil ve finále ruského protivníka Daniila Medveděva ve třech setech.

Djokovič avizoval, že zřejmě zredukuje svůj turnajový program. Zaměří se na grandslamy a pokusí se dohnat rekordmany Rafaela Nadala s Rogerem Federerem, kteří z nich mají o dva tituly více, tedy dvacet. Při plánování podle něj sehraje velkou roli také pandemie koronaviru a rodina.