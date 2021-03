Cerundolo - Ramos 6:0, 2:6, 6:2 Argentinský tenista Juan Manuel Cerundolo vyhrál při svém debutu turnaj v Córdobě

Naposledy triumfoval při své premiéře Španěl Santiago Ventura v Casablance v roce 2004. Cerundolo, až 335. hráč světového žebříčku, se zároveň stal pátým nejníže postaveným tenistou od roku 1990, který vyhrál turnaj ATP. Primát drží Australan Lleyton Hewitt, jenž v roce 1998 triumfoval v Adelaide jako 550. tenista pořadí ATP. Úspěch Cerundola vynese na 181. příčku.

"Je to neuvěřitelné, vůbec mi to nedochází. Jsem šťastný, že jsem vyhrál a dosáhl cíle, který jsem doufal, že jednou - dříve či později - splním," řekl Cerundolo při rozhovoru na kurtu. "Teď se mi v hlavě honí tolik věcí, ani to nedokážu vyjádřit. Můžu jen říct, že jsem hrozně šťastný a že si dnešní noc užiju," dodal.

Cerundolo měl před startem v Córdobě na kontě jen 14 odehraných zápasů na challengerech s bilancí 7:7.