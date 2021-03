Karolína Plíšková ve druhém kole turnaje v Dubaji porazila 6:3, 6:7 a 6:2 Anastasiju Sevastovovou z Lotyšska. Do osmifinále postoupily také Barbora Krejčíková po vítězství 6:3, 6:1 nad Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska a kvalifikantka Tereza Martincová, která vyřadila 6:1 a 6:4 jedenáctou hráčku světa Kiki Bertensovou z Nizozemska. Na turnaji skončila čerstvá šampionka z Dauhá Petra Kvitová, jež kvůli zranění vzdala za stavu 2:6, 4:3 duel proti Švýcarce Jil Teichmannové.

Druhá nasazená Plíšková mohla o postupu do osmifinále rozhodnout už ve druhém setu. Finalistka turnaje z roku 2015 vedla 5:3, měla dva mečboly, ale Sevastovová vybojovala tie break. V něm česká favoritka vedla 4:1, ale Lotyška nakonec uspěla 7:5.

Musel tak rozhodnout třetí set, ve kterém osmadvacetiletá Plíšková překvapení nedopustila. Její další soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová, která šestou hráčku světa minulý týden vyřadila ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá.

Plíšková zůstala v Dubaji nejvýše nasazenou hráčkou, neboť turnajová jednička a dvojnásobná šampionka Elina Svitolinová z Ukrajiny ve svém prvním duelu podlehla ve třech setech ruské veteránce Světlaně Kuzněcovové.

Zraněná Kvitová nedohrála

Úspěšná pouť turnajem v Dauhá korunovaná sobotním triumfem se zřejmě podepsala na Kvitové, jež nedohrála svůj zahajovací duel proti Teichmannové. Česká tenistka si prvním setu nechala několikrát na kurtu ošetřit zraněnou horní část pravé nohy a sadu prohrála hladce 2:6.

Ve druhém setu se vítězka turnaje z roku 2013 dostala do vedení 4:1, pak ji ale znovu začaly sužovat zdravotní problémy a poté, co hladce prohrála sedmý game na 4:3, přišla za švýcarskou soupeřkou k síti a utkání vzdala.

"Bohužel od semifinále v Dauhá jsem cítila přitahovač. Nelepšilo se to a v druhém setu se to ještě trochu zhoršilo. Bolela mě skoro celá ta pravá noha a nemohla jsem se pohybovat tak, jak jsem chtěla, a nechtěla jsem si to ještě zhoršit," vysvětlila své odstoupení den po 31. narozeninách Kvitová.

Vondroušová padla

Jednadvacetiletá Vondroušová nezvládla dobře rozehraný zápas. Po zisku prvního setu dostala turnajová dvanáctka od šestnáctileté Gauffové "kanára". I když v rozhodující sadě dokázala smazat ztrátu 1:3, okamžitě po vyrovnání přišla o podání a Američanka nabídnutou šanci využila.

Cenná výhra Martincové

Další soupeřkou Gauffové bude Martincová. Šestadvacetiletá hráčka po postupu z kvalifikace dosáhla vítězstvím nad Bertensovou, které nevyšel ani druhý zápas po operaci achilovky, životní výhry. Pokud Martincová porazí i světovou čtyřicítku Gauffovou, měla by se ze současné 125. příčky světového žebříčku poprvé v kariéře dostat do elitní stovky.

Krejčíková měla zápas s Ostapenkovou od začátku pod kontrolou. Pětadvacetiletá tenistka využila šest ze sedmi brejkbolů a ve třetím kole se utká s Kuzněcovovou.

Bouzková v Mexiku na úvod uspěla

Další česká tenistka Marie Bouzková v prvním kole turnaje v Guadalajaře porazila 6:3, 2:6 a 6:3 Irinu Mariu Baraovou. V dalším kole se předloňská finalistka a druhá nasazená hráčka utká s jinou Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou.

S ní se dvaadvacetiletá Bouzková zatím střetla jen jednou. Před čtyřmi lety na US Open jí aktuálně padesátá hráčka světa podlehla ve třech setech. Dvaatřicetiletá Buzarnescuová v Mexiku v prvním kole porazila 7:6, 6:7 a 6:2 Američanku Coco Vandewegheovou.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 1 835 490 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (2-ČR) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 Martincová (ČR) - Bertensová (11-Niz.) 6:1, 6:4

Gauffová (USA) - Vondroušová (12-ČR) 3:6, 6:0, 6:4 Krejčíková (ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:1 Potapovová (Rus.) - Keysová (11-USA) 6:4, 6:3 Bencicová (6-Švýc.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 5:7, 6:4 Sabalenková (3-Běl.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:4 Kontaveitová (15-Est.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 7:5 Garciaová (Fr.) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:4 Pegulaová (USA) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:2 Kuzněcovová (Rus.) - Svitolinová (1-Ukr.) 2:6, 6:4, 6:1 Šwiateková (8-Pol.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:4 Mertensová (10-Belg.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:3 Teichmannová (Švýc.) - Kvitová (4-ČR) 6:2, 3:4 skreč, Muguruzaová (9-Šp.) - Anisimovová (USA) 6:4, 6:2 Turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1 050 570 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Pospisil (Kan.) - O'Connell (Austr.) 6:3, 6:4 Evans (Brit.) - Chardy (Fr.) 6:4, 1:6, 6:2 Fucsovics (Maď.) - Lajovič (Srb.) 7:6 (7:3), 6:3 Džazírí (Tun.) - Gombos (SR) 6:2, 7:5 Čtyřhra - 1. kolo: Matteková-Sandsová, Pegulaová (USA) - Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) 6:4, 7:6 (7:3)

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (2-ČR) - Baraová (Rum.) 6:3, 2:6, 6:3 Schmiedlová (SR) - Hibinová (5-Jap.) 6:1, 7:5 Koviničová (6-Č. Hora) - Gračovová (Rus.) 3:6, 6:4, 7:5 Davisová (USA) - Friedsamová (Něm.) 7:5, 6:4 Buzarnescuová (Rum.) - Vandewegheová (USA) 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2 Cocciarettová (It.) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 6:4 Sharmaová (Austr.) - Dartová (Brit.) 2:6, 6:2, 7:6 (7:2) Zarazúaová (Mex.) - Kawaová (Pol.) 7:6 (9:7), 6:0

Tenisový turnaj mužů v Santiagu de Chile (antuka, dotace 393 935 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Tiafoe (5-USA) - Jarry (Chile) 7:6 (9:7), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7).