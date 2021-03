Málo peněz, málo motivace. Jsme zhýčkaní, říká tenisová hvězda

"Myslím, že pro některé hráče to opravdu není snadné si na to zvyknout. I pro mě, protože jsme trochu zhýčkaní z těch let, kdy dotace byly opravdu vysoké," řekl Svitolinová agentuře AFP na turnaji v Dubaji, kde plní tento týden roli nasazené jedničky.

"V současnosti vám určitě začne vrtat hlavou, když víte, že na některých turnajích nemáte takovou motivaci, protože prize money jsou tam mnohem nižší. Pokud byste hráli menší turnaj a pak byli unavení na velký, tak ten malý radši přeskočíte. Doufejme, že se situace bude postupně zlepšovat a vrátíme se tam, kde jsme byli," uvedla vítězka 15 turnajů WTA, která tenisem vydělala téměř 20 milionů dolarů.

V Dubaji letos hrají tenistky o 1,8 milionu dolarů, zatímco před rokem to bylo o milion dolarů více.