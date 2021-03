Poprvé v top 50! Kde je můj strop? ptá se Krejčíková

Žádné opatrné přešlapování na místě. Jakmile byla šance, kopla Barbora Krejčíková do dveří oddělujících nejlepších padesát tenistek planety. Pětadvacetiletá hráčka, která ví, jak chutnají grandslamové tituly v deblu i v mixu, zažívá na turnaji v Dubaji životní úspěch také ve dvouhře. Rusku Anastasii Potapovovou rozebrala na atomy a po výhře 6:0, 6:2 slaví postup do semifinále.

„Byla jsem trochu překvapená, jak to šlo dobře. Čekala jsem to těžší, ale odehrála jsem jeden ze svých nejlepších zápasů," líčila s úsměvem Krejčíková, která je v tzv. live žebříčku přesně na 50. místě. Pokud by vyhrála i semifinále (proti vítězce duelu Gauffová-Teichmannová) ocitla by se v top 40, a když celý turnaj, tak v top 30!

„Někdo říká, že je můj strop padesátka, někdo dvacítka. To se mi snad ani nezdálo, že bych někdy mohla hrát tak vysoko. Ale spíš si myslím, že záleží hlavně na tom, jak budu trénovat a jak to budu mít nastavené v hlavě," tvrdila Krejčíková, která i díky deblové průpravě hraje pestře a neokoukaně. S Kateřinou Siniakovou tvoří jeden z nejlepších deblových párů světa, což Češky potvrdily i postupem do finále letošního Australian Open.

„Šikovností si pomůžu. Nebudu ten typ, co bude jen střílet od základní čáry. Musím se snažit s tím, co mám. Ale tento týden můj styl soupeřkám asi vadí," řekla Krejčíková, jejíž vzestup se urychlil loni.

Na French Open se dostala senzačně do osmifinále a najednou hrála tenis, který výrazně přesahoval její žebříčkové postavení.

„Strašně dlouho jsem se nemohla prokousat do stovky a hrozně mě to štvalo. Ale ten covidový rok mi paradoxně pomohl. Byla jsem doma, mohla jsem potrénovat, soustředila jsem se na kondici," řekla.

A najednou zjistila, že soupeřky, na které se dívala z uctivého odstupu, dokáže nejen trápit, ale i porážet. V Dubaji to dostala úředně potvrzené.