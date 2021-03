Siniaková - Flipkensová 6:1, 6:2 Siniaková vládla, Belgičance nedala šanci. Po velké bitvě jde dál i Martincová

Devětašedesátá hráčka žebříčku Siniaková splnila proti Flipkensové (92.) roli papírové favoritky. Proti o 11 let starší soupeřce předvedla téměř bezchybný výkon, dopustila se jen devíti nevynucených chyb a po hodině proměnila krásným bekhendem po lajně přesně do rohu kurtu hned první mečbol.

V druhém kole se Siniaková střetne se 125. hráčkou žebříčku Margaritou Gasparjanovou z Ruska, jež překvapivě vyřadila sedmou nasazenou Francouzku Kristinu Mladenovicovou.

Domácí soupeřku bude mít v druhém kole také Martincová, která vyzve nejvýše nasazenou Jekatěrinu Alexandrovou. Šestadvacetiletá česká tenistka dnes zvládla více než dvouhodinovou bitvu s Vögeleovou a navázala na úspěšné vystoupení z minulého týdne v Dubaji, kde včetně kvalifikace vyhrála čtyři zápasy a posunula se na životní 107. místo žebříčku.

Korda porazil v Acapulcu bývalou světovou trojku

Dvacetiletý americký tenista Sebastian Korda porazil v prvním kole turnaje v Acapulcu bývalou světovou trojku Chorvata Marina Čiliče. Nad šampionem US Open z roku 2014 zvítězil syn bývalého českého reprezentanta Petra Kordy 7:5, 6:2. Čilič letos vypadl v prvním kole na třetím ze čtyř turnajů, které hrál.

Sebastian Korda vyřadil Marina Čiliče

sntv

O postup do čtvrtfinále bude Korda hrát se stejně starým Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem. Sedmý nasazený tenista si na úvod turnaje kategorie ATP 500 poradil s Američanem Tennysem Sandgrenem 6:3, 7:6.

Korda letos v lednu překvapil postupem do finále v Delray Beach. Minulý měsíc v Montpellier zase upoutal výhrou nad někdejší světovou pětkou Francouzem Jo-Wilfriedem Tsongou.

Thiem prohrál v Dubaji první zápas s jihoafrickým outsiderem

Necelý týden po vyřazení ve čtvrtfinále v Dauhá vypadl rakouský tenista Dominic Thiem na turnaji v Dubaji ještě dříve, ve 2. kole. Světovou čtyřku, která měla na úvod volný los, dnes nečekaně porazil 6:3, 6:4 Jihoafričan Lloyd Harris, jenž si tak připsal největší výhru kariéry.

Čtyřiadvacetiletý Harris ztratil po svém prvním podání pouze jeden bod ze 30, zaznamenal 23 vítězných úderů a loňského vítěze US Open vyřadil za 72 minut. Poté, co si minulý týden v Dauhá díky vítězství nad Švýcarem Stanem Wawrinkou připsal první výhru nad hráčem z elitní dvacítky žebříčku, zdolal dnes poprvé tenistu z Top 5. "Jsem strašně šťastný. Hodně k Domimu vzhlížím, je to mimořádný pocit," uvedl Harris, jemuž patří až 81. místo v žebříčku.

Thiem startoval v Dubaji podruhé a znovu tam vypadl hned po prvním zápase. Nyní ho čeká turnajová pauza, protože kvůli přípravě na antukovou sezonu nebude hrát od příštího týdne na turnaji v Miami.

ACAPULCO (tvrdý povrch, dotace 1 204 960 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: A. Zverev (2-Něm.) - Alcaraz (Šp.) 6:3, 6:1 Auger-Aliassime (7-Kan.) - Sandgren (USA) 6:3, 7:6 (10:8) Isner (USA) - Caruso (It.) 6:4, 6:3 Djere (Srb.) - Johnson (USA) 6:2, 6:3 Korda (USA) - Čilič (Chorv.) 7:5, 6:2 Koepfer (Něm.) - López Villaseňor (Mex.) 6:4, 6:2 MONTERREY (tvrdý povrch, dotace 235 238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Kužmová (SR) - Dolehideová (USA) 6:3, 6:1 Davisová (USA) - Šarífová (Egypt) 1:6, 6:2, 6:3 Zidanšeková (Slovin.) - Zarazuaová (Mex.) 7:6 (10:8), 6:3 Fernandezová (Kan.) - Vandewegheová (USA) 6:3, 6:2 DUBAJ (tvrdý povrch, dotace 2 048 855 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Rubljov (2-Rus.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 6:4 Shapovalov (3-Kan.) - Struff (Něm.) 6:1, 6:3, Chačanov (8-Rus.) - Popyrin (Austr.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) Lajovič (11-Srb.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:2 Karacev (Rus.) - Evans (12-Brit.) 6:4, 4:6, 6:4 Hurkacz (13-Pol.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 6:4 Sinner (16-It.) - Bublik (Kaz.) 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 Sonego (17-It.) - Zapata (Šp.) 6:2, 6:2 Bautista (4-Šp.) - Ebden (Austr.) 4:1 skreč Nišikori (Jap.) - Goffin (5-Belg.) 6:3, 7:6 (7:3) Fucsovics (Maď.) - Carreňo (6-Šp.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 Fritz (15-USA) - Basilašvili (Gruz.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) Bedene (Slovin.) - Giustino (It.) 6:4, 6:3 Harris (JAR) - Thiem (1-Rak.) 6:3, 6:4 Krajinovič (14-Srb.) - Davidovich (Šp.) 7:5, 6:4