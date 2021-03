Dojemná slova Siniakové o zesnulé trenérce: Ona by chtěla, abych bojovala!

Na kurtech se jí zdaleka nedaří tak, jak by si Kateřina Siniaková představovala. Výhra nad Belgičankou Flipkensovou pro ni byla první v hlavní soutěži od zářijového French Open.

Na kurtu však bývalá světová deblová jednička působila naprosto suverénně. O jedenáct let starší soupeřku drtila od prvního gamu, za celý zápas udělala jen devět nevynucených chyb a za normálních okolností by slavila postup do druhého kola.

Českou tenistku však zasáhla smrt její dlouholeté kondiční trenérky a bývalé špičkové atletky Heleny Fuchsové, která v neděli ve věku pouhých pětapadesáti let podlehla zákeřné nemoci.

"Řekla jsem si, že tam nechám všechno pro Helču. Ona by to chtěla, abych bojovala dál a rvala se, jako se rvala vždycky ona," řekla Siniaková Radiožurnálu.

Bylo těžké připustit, že už ji neuvidím

Vyrovnat se s těžkou situací pomohlo Siniakové i to, že se její zápas odehrál místo v pondělí až o den později. "To bylo těžké, když mi přišla nějaká zpráva a prohlížela jsem si naše fotky, tak mi bylo hrozně smutno. Bylo těžké připustit si, že už ji neuvidím. Jsem ráda, že jsem vyhrála a teď zkusím co nejvíc bojovat pro ni, protože to by určitě chtěla," dodala.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Katerina Siniakova (@siniakovakaterina)

Se svou trenérkou se dvojnásobná grandslamová šampionka ze čtyřhry loučila i na sociálních sítích. „Mám obrovskou bolest v srdci - ztratila jsem nejenom kondiční trenérku, ale především kamarádku a člověka, který to nikdy nevzdával a vždy mi říkal pravdu do očí. Děkuji za vše, co jsi mě naučila, stala jsem se díky Tobě lepším člověkem. Budeš mi moc chybět," napsala na Instagram.

S těžkou ranou se musela v roce 2017 vyrovnávat i další elitní česká tenistka Barbora Krejčíková, když zemřela wimbledonská šampionka Jana Novotná, která brněnskou rodačku trénovala.