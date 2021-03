Sexy skandál! Svedeš světovou jedničku, dostaneš balík, slíbili modelce. Jak to dopadlo?

Ščekičová si původně myslela, že letí na schůzku do Londýna na obchodní jednání. Řekla to Magazínu Svet and Scandal, který pak cituje španělská Marca. Tvrdí, že jednat s ní chtěl jeden známý, jehož jméno neprozradila. Místo modelingu však na stole přistála nečekaná nabídka, měla dostal do postele osmnáctinásobného grandslamového šampiona, srbskou ikonu Novaka Djokoviče.

„Věděla jsem o tom, v jaké oblasti ten muž podniká a když mě požádal o schůzku, myslela jsem si, že jde o obchodní záležitost. Jenže omyl, čím víc mi o celé věci říkal, bylo jasné, že to nemá nic společného s mým životem," prozradila.

Modelka tvrdila, že si následně myslela, že je schůzka součástí pořadu se skrytou kamerou, kde se snaží nachytat v nedbalkách známé tváře. Jenže po chvíli si uvědomila, že nejde o žádný žert, ale vše je míněno naprosto vážně. „Když mi bylo řečeno, že musím svést Novaka Djokoviče, říkala jsem si, že to musí být skrytá kamera. Zvláště, když jsem to ještě měla natočit," nekrývala překvapení Ščekičová.

Honorář byl královský, šedesát tisíc eur, tedy zhruba milion a půl korun. A k tomu cesta kamkoliv na světě budu chtít. „Zasmála jsem se a čekala, kdy mi řeknou, že je to vtip. Ale ten muž to myslel vážně. Fakt mě to urazilo a ponížilo, že po mně někdo něco takového chtěl," konstatovala s tím, že k Novaku Djokovičovi chová velký respekt.

Nabídka ji prý znechutila. „První, co mě napadlo, bylo, že toho chlapa praštím a poleju ho vodou. Nakonec jsem to neudělala, protože jsme byli na veřejnosti," tvrdila modelka.

Sbalila si ale okamžitě věci a odešla. Magazínu také řekla, že doufá, že zmíněný muž nenašel dívku, která by do nechutné práce šla a podrobila Djokoviče sexy zkoušce. „Není to vůči Novakovi fér. Je to nejlepší vyslanec naší země, je to chlapský vzor. Nezaslouží si, aby se ho někdo za peníze pokoušel svádět," dodala.

Reakce samotného Djokoviče a jeho manželky Jeleny nejsou známé.