Kvitová - Cornetová 6:0, 6:4 Statistika hrůzy. Soupeřka Kvitové šokovala děsivými čísly

Do zápasu proti Alize Cornetové nastupovala Petra Kvitová v dobrém rozpoložení. Svou rivalku porazila ve všech třech dosavadních zápasech, přičemž ztratila jediný set. A v podobném duchu se jednatřicetiletá česká hvězda pustila i do čtvrtého střetu se stejně starou soupeřkou.

Uragán, který se kolem Cornetové v prvním setu rozpoutal, však asi nečekala ani dvojnásobná wimbledonská šampionka. Za sedmnáct minut bylo hotovo, Francouzka neuhrála ani game, co je však ještě zarážející, že při svém podání neuhrála jediný fiftýn.

Jednašedesátá hráčka světa se přitom v úvodní sadě mohla pochlubit velmi slušnou 75 procentní úspěšností prvního podání, proti returnům české soupeřky však neměla nárok, prohrála všech dvanáct výměn, více se jich při servisu Cornetové nehrálo.

Druhá sada se již odvíjela v „normálních" kolejích, Francouzka dvakrát neudržela servis, Kvitová jednou. Česká šampionka tak dovedla duel do vítězného konce a mohla slavit postup do 3. kola, kam již postoupila i Markéta Vondroušová.

"Začala jsem hodně dobře. Byla jsem soustředěná a věděla, co mohu od Alizé očekávat. V druhém setu se hrálo více výměn. To bylo trochu těžší, tolik mi to nesedí. Cítím se výborně. V Dauhá jsem toho odehrála hodně a v Dubaji se pak zranila, ale teď je fajn," řekla po zápase spokojená Kvitová.

Kvitová se v boji o čtvrtfinále utká s Britkou Johannou Kontaovou, s kterou má pozitivní bilance 3:2.