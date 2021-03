Že se nestydíš! Bývalá tenisová hvězda Radwaňská to schytala za fotku z pláže

Že se nestydíš! Bývalá tenisová hvězda to pořádně schytala. Fanouškům sice během kariéry udělala Polka Agnieszka Radwaňská nemálo radosti, jenže dostala na sociálních sítích pořádně naloženo. Může za to její fotka z pláže v bikinách. Někteří z příznivců zkrátka nerozdýchali, že hvězda s rodinou vyrazila v době, kdy Polsko trápí stejně jako zbytek světa pandemie koronaviru, na exotickou dovolenou.

Radwaňská vyrazila do tepla s manželem a synem Kubuśem. Rodina si užívala procházek, ochutnávala tamní speciality a všechno bylo v pohodě. Tedy do chvíle, než bývalá tenistka poslala do světa přes sociální sítě snímek z pláže. „Čisté sobectví, že se nestydíš," zaútočil na polskou hvězdu jeden z uživatelů internetu.

Polka ukončila sportovní kariéru a teď si užívá volna. Ráda přitom dál zásobuje své fanoušky snímky ze svého života, dovolená tedy nemohla chybět. „Dubaj v noci, krásný večer, krásná procházka," komentovala fotografii, kde pózuje v krátké sukni.

Trnem v oku se některým stala ale až fotografie z pláže. „Nestydíš se. Měla by si mít trochu úcty ke svým krajanům v Polsku," zaútočil na bývalou tenistku fanoušek v narážce na omezení související s covidem.

Další z příznivců se ale postavili za Radwaňskou. „Klidně jděte na pole, nebo třeba do lesa. Nikdo vás nenutí, ať sedíte doma u internetu," vrátili za tenistku rýpalovi úder.