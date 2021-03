Korda - Karacev 6:3, 6:0 Korda deklasoval ruskou senzaci! Přemožitelce Plíškové nestačilo šest mečbolů

Klobouk dolů! Málo vídaný výkon předvedla na turnaji v Miami Maria Sakkariová, když odvrátila v duelu s Američankou Jessicou Pegulaovou šest mečbolů. Řekyně přemožitelku Karolíny Plíškové zdolala 6:4, 2:6, 7:6 a poprvé si na turnaji v Miami zahraje čtvrtfinále. Do osmifinále mužské dvouhry se dostal Američan Sebastian Korda, který smetl z kurtu letošního semifinalistu Australian Open Rusa Aslana Karaceva 6:3, 6:0.

Sakkariová odvrátila pět mečbolů za stavu 4:5 v rozhodující třetí sadě a další v tie-breaku, který nakonec získala poměrem 8:6. Osmifinálový zápas vyhrála za dvě hodiny a 38 minut. "Když jste ponořená do zápasu, tak si ani neuvědomíte, že už odvracíte šestý mečbol. Příště to může být obráceně. To je prostě tenis," řekla.

Příští soupeřkou třiadvacáté nasazené Sakkariové bude turnajová dvojka Naomi Ósakaová, která už vyhrála třiadvacet zápasů v řadě a může se po Miami stát světovou jedničkou. Tou byla už 25 týdnů v roce 2019.

K tomu potřebuje Ósakaová postoupit do finále, nebo v případě účasti současné první hráčky Ashleigh Bartyové v semifinále turnaj vyhrát. Pokud se Australanka dostane do finále, v čele pořadí dvouhry WTA se udrží.

Ve dvouhře mužů porazil dvacetiletý Korda, syn bývalého českého reprezentanta Petra Kordy, Aslana Karaceva z Ruska 6:3 a 6:0. "Je to skvělá výhra, zvláště proti hráči, který je rozjetý," připomněl Korda, že Karacev vyhrál turnaj v Dubaji a letos ho porazili jen Srb Novak Djokovič a Rakušan Dominic Thiem.