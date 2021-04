Djokovič doufá, že očkování nebude na tenisovém okruhu povinné

ATP a ženská WTA svým členům vakcinaci doporučují, ale nenařizují. ATP začátkem měsíce oznámila, že očkovaní hráči budou mít mimo jiné výhodu v tom, že nebudou považováni za blízký kontakt pozitivně testované osoby.

"Nemyslím si, že to do této fáze dojde. Doufám v to, protože jsem vždycky věřil ve svobodu volby," řekl Djokovič během domácího turnaje v Bělehradu k možnosti povinného očkování.

A transcript of @DjokerNole's answers today to questions about whether he will take the Covid-19 vaccine https://t.co/9uhIF8RzjN — Simon Cambers (@scambers73) April 23, 2021

Na otázku, zda on sám se nechá očkovat, odpovědět nechtěl. "Nechám si to rozhodnutí pro sebe. Je to soukromá záležitost a nechci být vtažen do hry pro a proti vakcinaci, kterou bohužel média v těchto dnech rozehrávají," řekl osmnáctinásobný grandslamový vítěz. "Nechci mít nálepku někoho, kdo je pro nebo proti očkování. Na tuto otázku neodpovím a doufám, že to všichni budou respektovat."

Novak Djokovic still skeptical about vaccines https://t.co/lJCAQARH9Q pic.twitter.com/1hgMlxXnJh — Tennis World USA (@TennisWorlden) April 23, 2021

Djokovič, jenž loni covid-19 prodělal, dříve uvedl, že on osobně je proti vakcinaci a nechce do ní být nucen například kvůli tomu, aby mohl cestovat.