Muchová - Ósakaová 6:4, 3:6, 6:1 Senzace a trapas! Muchová vyřadila světovou dvojku, Plíšková dostala kanára a končí

Nejdříve svou senzační hrou Muchová vyřadila Číňanku Wang Čchiang 6:1 a 6:3. Ve druhém kole na ni čekala světová dvojka Ósakaová, se kterou se naposledy utkala loni na US Open. Česká tenistka předvedla parádní hru a vyhrála 2:1 na sety (6:4, 3:6 a 6:1). Ve 3. kole narazí na vítězsku duelu Sakkariová – Kontaveitová.

"Neřekla bych, že je to pro mě překvapení, ale výhry si cením," uvedla na on-line tiskové konferenci světová dvacítka Muchová po výhře nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou. "Byl to těžký zápas, ale byla jsem připravena se vším, co jsem měla, a využít všechny své zbraně a jsem nadšená, že to fungovalo," podotkla s úsměvem.

Česká tenistka Karolína Muchová se raduje z výhry na turnaji v Madridu, když vyřadila světovou dvojku Naomi Ósakaovou.

Paul White, ČTK/AP

Čtyřiadvacetiletá Muchová, jež se teprve před týdnem vrátila do hry po dvouměsíční léčbě břišního svalu, Ósakaovou od začátku přehrávala a v sebevědomém výkonu pokračovala do poloviny druhé sady. "Na začátku jsem dobře servírovala, pomáhala si přímými body a snažila se Naomi hodně rozběhat. To byla moje taktika," řekla Muchová.

Stejně jako v prvním setu i ve druhém soupeřce prolomila ve třetím gamu podání, pak ale vypadla ze hry. Zatímco Japonka zlepšila své podání a méně chybovala. "Když byla Naomi brejk dole, tak začala hrát o dost agresivněji a úplně mě ubila, řekla bych," komentovala Muchová obrat. Dvakrát přišla o servis a musela zabojovat ve třetím setu.

I v něm šla ale hned v úvodu díky třetímu využitému brejkbolu do vedení a soupeřku už zpět nepustila. "Vrátila jsem se zpět ke své hře, hrála jsem víc úhly, snažila se ji rozběhat, variovat servis a fungovalo to až do konce zápasu," pochvalovala si Muchová.

Při svém podání ztratila jen dva fiftýny, úřadující šampionce Australian Open naopak sebrala podání ještě jednou a po necelých dvou hodinách získala potřetí v této sezoně skalp hráčky z první desítky světového žebříčku.

Plíšková neuhrála ani set

Karolína Plíšková v prvním kole po dvouhodinovém boji zdolala 5:7, 6:3, 6:2 mladou Američanku Cori Gauffovou. V druhém kole už ale česká tenistka nepředvedla optimální výkon. V první sadě neuhrála ani game a dostala kanára, Pavljučenkovová téměř nekazila a diktovala dění na kurtu. Plíšková se nemohla opřít o svou největší zbraň podání, při svém servisu uhrála pouze tři fiftýny

Ruska uhrála i sedmý game v řadě a začala brejkem druhý set, pak se teprve Plíšková probrala. Pavljučenkovové sebrala podání a vyrovnanou hru udržela až do závěru sady. Za stavu 5:5 ale opět přišla o podání a soupeřka nabídnutou šanci využila.

Plíšková duel nezvládla ani psychicky a za nepříznivého stavu házela raketou. S Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou prohrála druhý zápas v řadě. Předchozích šest duelů přitom se stejnou soupeřkou vyhrála.

Konec. Česká tenistka Karolína Plíšková v Madridu dohrála ve druhém kole.

Paul White, ČTK/AP

Basilašvili získal titul v Mnichově

Gruzínský tenista Nikoloz Basilašvili získal na antukovém turnaji v Mnichově pátý titul v kariéře. Domácího Jana-Lennarda Struffa, jenž hrál v jednatřiceti letech finále na okruhu ATP poprvé, zdolal za necelou hodinu a půl 6:4, 7:6.

Basilašvili si o titul zahrál posedmé a i díky většímu klidu sebral soupeři hned v prvním gamu podání. To byl nakonec jediný úspěšný brejkbol finálového zápasu, který byl v úvodním setu na půlhodinu přerušen kvůli dešti. Ve druhém setu si sice jeden brejkbol vypracoval i Struff, ale neproměnil ho a ani při svém 171. turnajovém startu na okruhu ATP či grandslamu titul nezískal. Basilašvili zápas rozhodl v tie-breaku poměrem 7:5.

"Nebylo to snadné a v závěru dokonce supertěsné. S Janem to nikdy není lehké, je to velký bojovník a má výborný servis. Jsem superšťastný, vypadá to, že mi podmínky v Německu sedí. Tohle je můj pátý titul a do dalších turnajů mi dodá sebevědomí," řekl na kurtu pátý nasazený Basilašvili, jenž dvě z předchozích čtyř trofejí získal na antuce v Hamburku. Za dnešní titul získal vedle prémie i vůz BMW.

Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka): Muži (dotace 3 226 325 eur): Dvouhra - 1. kolo: Shapovalov (11-Kan.) - Lajovič (Srb.) 6:1, 6:3 Paul (USA) - Martínez (Šp.) 6:4, 7:5.