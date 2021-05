Plíšková je po ostudě pod palbou! Římský masakr, ploužila se jako mrtvola, chce to větší voliéru, píší fanoušci

Dvojnásobný nářez! Tenistka Karolína Plíšková si uřízla ve finále turnaje v Římě ostudu, když světovou devítku ve finále deklasovala Polka Iga Šwiateková. Devatenáctiletá vítězka loňského Roland Garros se s rodačkou z Loun nemazlila a vyhrála dvakrát 6:0. Naloženo pak dostala Plíšková i od fanoušků. „Římský masakr polskou motorovou pilou," glosoval výsledek jeden z příznivců na Sport.cz. K urážkám a ponižování světové devítky se na rozdíl od řady dalších nesnížil. „Každého takového kecala bych se v tu chvíli zeptal, co dokázal on sám," vyjádřil podporu potupené české hráčce.

Jenže většina fanoušků měla chuť dát Plíškové najevo, že je finálové vystoupení v jejím podání notně zklamalo. „Ještě, že mohli na zápas diváci. Karolína byla jedním z nich," rýpl si jeden z diskutérů. Další byl rád, že měl zápas vcelku raketový průběh. „Děkuji Plíškové, že neprodlužovala mé utrpení u televizní obrazovky. Měl jsem výčitky, že je venku krásně a já nesekám přerostlou trávu, ale to byl takový fofr, že hladce stihnu i to. Jen to bylo zahozených 45 minut," konstatoval další.

Tak jednoznačný průběh zápasu nemohl čekat snad nikdo, ani nejzarytější fanda polské tenistky, ani největší „nepřítel" české hvězdičky. „Paní Plíšková, to snad jste ani nemohla myslet vážně. Vím, že není pokaždé posvícení, ale takový nezájem vůbec hrát a nechat dojít zápas ke 2 kanárům!!?? To bylo plivnutí do tváře všem fanouškům tenisu," ostře zaútočil jeden z diskutérů. „Ať se vám to líbí nebo ne, Karolína Plíšková je letos naše nejlepší hráčka. Nasbírala letos nejvíc bodů na turnajích a drží se v desítce," zastal se pro změnu potupené Češky další fanda.

„Výsledek je strašným zklamáním pro české fanoušky tenisu. Karolína si trhla velkou ostudu, doporučuji chodit kanály," vzkázal tenistce další z příznivců. A brzy měl opět mezi diskutéry oponenta. „Její nemilosrdní kritici by si měli přiznat, že dosáhla ve sportu úspěchů jako málokdo," upozornil kolegu a zastal se tenistky. Byl ale v menšině, převažoval tábor kritiků.

Neudělala ani pohyb směrem k míčku

„Prohrát 0:6, 0:6, to je vrchol, ploužila se tam jak mrtvola, neudělala ani pohyb směrem k míčku. A pokud se zdravotně necítí, nemá do takového zápasu ani nastoupit," nemazlil se s Češkou fanoušek. Pro výkon neměl pochopení. „Plíškové po finále místo talíře měli dát klec na kanáry. Svým ustáleným výrazem v obličeji leklá ryba se blýskla jenom častým házením rakety a častými dvojchybami. Chocholoušek by z ní měl radost," uvedl další.

„Rozšířila svoji sbírku ptactva, k hrdličce si pořídila ještě dva kanáry, to bude chtít větší voliéru," rýpl si čtenář i do partnera tenistky. „Na Kanáry teď ani nepojede, myslím, že s tou ostudou zamíří tak na Seychely," pokračoval další.

Karolína Plíšková a Iga Swiateková

Guglielmo Mangiapane, Reuters

Výtečné představení v Římě prostě Plíšková zakončila nepovedeným finálovým výkonem proti skvělé polské soupeřce, kterou někteří z expertů pasují do role novodobého antukového suveréna Rafaela Nadala v sukních.

Je jen na samotné české hráčce, jak kritikům odpoví třeba už při dalším turnajovém vystoupení. Dá kritikům další šanci, nebo si vyslouží potlesk?