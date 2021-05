Neskutečný debut mladého tenisty! Předvedl úžasný úder

Do turnaje se dostal díky divoké kartě, v žebříčku figuruje na 517. místě, a ještě nikdy nehrál na okruhu ATP. Do zápasu tedy Arthur Cazaux vstupoval jako jasný outsider. Případnou nervozitu ale na sobě osmnáctiletý tenista nedal vůbec znát. Do utkání vlétl jako uragán.

Hned v úvodu sebral soupeři podání, jednou tedy přišel i o své, ale vzápětí si jej vzal zpět, takže stále měl výhodu brejkbolu. První set pak dopodával. Za stavu 5:6 a 30:0 ve druhé sadě podával na udržení se ve druhém setu. Mannarino zkrátil hru a snažil se svého soupeře přelobovat. Cazaux však zkusil parádičku, kterou se dříve blýskl například i Radek Štěpánek, a zády k síti zahrál úder mezi nohama.

Míček dopadl přesně do rohu kurtu. Na okruhového „zelenáče" vskutku povedený úder. „Když jsem míček trefoval, nemyslel jsem na nic. Jsem hrozně šťastný, že se mi to povedlo," uvedl mladý talent o zápase, který nakonec vyhrál po setech 6:3, 6:7 a 6:3 a postoupil do druhého kola, kde ho čeká Uruguayec Pablo Cuevas.