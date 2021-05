Au! Federer zkoušel trik slavné tenistky a skončilo to katastrofou

Aktuálně šestá hráčka světového žebříčku Ukrajinka Elina Svitolinová před nějakou dobou sdílela vtipné video, na kterém střílí míčky na svého snoubence, tenistu Gaela Monfilse, jako vrhačka nožů.

Počínala si velmi obratně, že Monfils vlastně ani neměl páru, co se kolem něj děje. Trik zaujal i jejího slavného tenisového kolegu Rodgera Federera, který se ho rozhodl také vyzkoušet. Jako figuranta si vybral už ostříleného Monfilse.

https://www.facebook.com/ATPTour/videos/525423741805162/

„Vím, že je to pro tebe velký risk, ale zkus uvolnit rameno a zvládneš to," instruovala Svitolinová Švýcara. „Tak dobře. Jdeme na to," odvětil Rodger a pustil se do toho. První míčky mířily daleko od „figuranta," ale ten třetí mířil přesně...Přesně do choulostivých míst Monfilse.

Ciao from Roma ✨😘 🇮🇹 pic.twitter.com/7xXQT0zKJj — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) May 6, 2021

Ten se začal svíjet bolestí, zatímco Svitolinová s Federerem se náramně bavili. „Tohle doma nezkoušejte," varovala tenistka. „To bylo mimo záběr, to se nepočítá," smál se Federer. Tohle tenisové trio ukázalo, že se umí uvolnit a dobře pobavit. Co předvedou příště?