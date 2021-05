GLOSA: Arogantní chování tenisové superstar. Ósakaová přestřelila ve všech směrech

Má obrovskou moc. Svou sílu Naomi Ósakaová již mnohokrát prokázala na tenisových kurtech, kde získala kromě jiného čtyři grandslamové tituly, na odměnách si vydělala dvacet milionů dolarů, mnohem více pak ze sponzorských smluv a reklamních akcí. Japonská superstar však ovlivňuje dění svými názory i mimo dvorce. To, co však předvedla nejlépe vydělávající sportovkyně světa naposledy, je přeci jen pořádně přes čáru.

Má jednoznačně právo na svůj názor. V srpnu loňského roku například Naomi Ósakaová odstoupila na protest proti narůstajícímu rasismu z turnaje v New Yorku. „Z pokračující genocidy černochů z rukou policie už je mi na zvracení," prohlásila tehdy bývalá světová jednička. Svůj bojkot si následně rozmyslela, do turnaje se vrátila a došla do finále.

Svým činem si získala celou řadu sympatizantů. Názory současné světové dvojky a stále teprve třiadvacetileté tenistky jsou sledovány s velkým zájmem po celém světě.

Její poslední vyjádření však zavání trošku něčím jiným než jen podporou utlačovaných menšin a sociální nespravedlností. Rodačka z Ósaky totiž přišla s prohlášením, že se na French Open, které startuje v neděli, nebude účastnit žádných tiskových konferencí. Důvod? Údajně ubližují psychickému zdraví sportovců.

"Často dostáváme otázky, na které jsme už několikrát před tím odpovídali. Často také dostaneme otázky, po kterých o sobě začneme pochybovat. A já se nebudu bavit s lidmi, kteří o mě pochybují," napsala tenistka na twitteru.

A tím neskončila. „Často mám pocit, že lidé nemají ohled na psychické zdraví sportovců, a tiskovky mě v tom jen utvrzují. Proto na ně v Paříži chodit nebudu."

Tenistka pocházející z japonsko-haitského manželství bude za neúčast na povinných tiskovkách platit pokutu, z chování tenisové superstar však přeci jen plyne jasný vzkaz.

A totiž naprosté pohrdání nejen samotnými zástupci médií, ale především fanoušky. Jen na Instagramu ji sleduje přes 2,2 milionu lidí, pro řadu z nich je i při svém mládí vzorem. Všem těm teď Ósakaová posílá vzkaz v podobě arogantního chování a absolutního nedostatku a respektu. Tenisoví příznivci čekající na to, že se dozví pozápasové dojmy od jedné z nejlepších hráček současnosti, se tak možná budou muset spoléhat jen a právě na sociální sítě.

Naomi Ósakaová patří k největším hvězdám světového tenisu

A argumenty japonské hvězdy? Ano, samozřejmě. Sportovci na tiskovkách a během rozhovoru velmi často odpovídají stále dokola na stejné či podobné otázky. Tak to chodí po celém světě a v každém sportu. Bez výjimky. A bude to tak i nadále. Ale pokud má tenisová šampionka po těchto dotazech pocit, že o ní novináři či fanoušci na základě toho pochybují, bude spíše problém v jejím přístupu.

A vyřešit tuto záležitost tím, že nebude s novináři a tím pádem i s veřejností komunikovat vůbec, je postoj naprosto nevyzrálý a zcela nevhodný tenisové superstar.