Tenisový turnaj Masters v Cincinnati se letos vrátí domů i s diváky

I tenisový svět se pomalu vrací do normálu. Dalším krokem je turnaj v Cincinnati, který se v této sezoně uskuteční v srpnovém termínu na obvyklém místě a s diváky. Oznámili to pořadatelé akce, která se vloni kvůli koronaviru musela odehrát v uzavřené newyorské bublině v areálu Flushing Meadows před US Open.