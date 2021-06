Muchovou nezaskočilo v Paříži převléknutí soupeřky, Krejčíková je v laufu

Muchová přijela do Paříže minulý týden a po doléčování břišního svalu teprve začínala v tréninku podávat. V utkání s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou z USA přesto odvrátila všech šest brejkbolů, servis uhájila a postoupila po výhře 6:3 a 6:4.

"Servis je důležitý na každém povrchu, ale na antuce se s tím dá víc hrát. Na antuce není třeba hrát na sto procent ránu. A já ani nehraju na sto procent kvůli tomu břišáku, ale jsem ráda, že jsem si servis držela a všechny brejkboly odvrátila," řekla Muchová novinářům.

Lepchenková si po prvním setu odskočila do šatny a na kurt se vrátila v jinak barevném oblečení. "Já si toho všimla asi až za tři gamy. Z vínové šla do bílé," řekla Češka.

Antuka není nejoblíbenější povrch Muchové. Přesto i na ní si dokáže najít věci, které ji baví. "Líbí se mí, že víc platí kraťasy, dají se hrát různé úhly ze servisu, dá se to víc spinovat, a když to udělám, tak to píše víc. Baví mě se docela i klouzat, to je na tom docela fajn," řekla.

Sedmá výhra v řadě pro Krejčíkovou

Už sedmý zápas v řadě vyhrála Krejčíková. Minulý týden jich zvládla pět cestou za titulem ve Štrasburku a dva přidala v Paříži. "Daří se mi, jsem v laufu. Ale všechno není tak samozřejmé, autopilot ne vždycky funguje. Člověk pořád musí bojovat a snažit se předvádět nejlepší výkony, v každém zápase se zlepšovat. To se mi daří, doufám, že na to navážu," věří.

Ve druhém kole hrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. Na Australian Open s Ruskou prohrála třetí vzájemný zápas, ale nyní už ji porazila během týdne dvakrát. "Nemám s ní pozitivní bilanci, je to nepříjemná a zkušená hráčka. Mám z výhry obrovskou radost," řekla Krejčíková.

O postup do osmifinále bude hrát proti favoritce. Postaví se páté nasazené Elině Svitoliové z Ukrajiny. "Ona tam půjde s tím, že mi má ukázat, že na ni nemám. Já tam půjdu pokorně, jiná asi nikdy nebudu, mám to tak v sobě. Sebevědomí nebudu mít takové jako třeba jiné holky. Hlavně si to půjdu užít a budu se snažit předvést svůj nejlepší tenis," řekla Krejčíková.

Krejčíková si užívá i potlesku fanoušků, který doposud často neslýchala. Na turnajích ITF jich moc nechodí. "A když jsem loni začala hrát dobře, tam nesměli chodit žádní. Je fajn slyšet svoje jméno, jsem ráda, že tu fanoušci jsou a můžeme je bavit," uvedla brněnská rodačka.