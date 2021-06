Česká hrdinka čelila brutální křivdě. Proč v Paříži odmítají jít s dobou? Kvůli penězům to není

Mohl to být jeden z největších rozhodcovských zářezů v historii tenisu, na který by doplatila česká hráčka. Umpirový sudí Pierre Bacchi opravou verdiktu čárového sebral Barboře Krejčíkové proměněný mečbol na postup do finále French Open. Následná videokontrola situace pro televizní diváky ho usvědčila z omylu. Nad obří chybou v takto důležitém momentu celého turnaje se zděsila celá řada osobností z tenisového světa. A fanoušci u obrazovek jen nevěřícně kroutili hlavami, jak je možné, že na rozdíl od ostatních grandslamů v Paříži stále nekontroluje verdikty Jestřábí oko, které prakticky vylučuje jakoukoliv křivdu.

Barbora Krejčíková už zvedala ruce nad hlavu na oslavu senzačního postupu, protože po úderu Řekyně Marie Sakkariové při mečbolu české hráčky hlásil čárový sudí aut. Jenže ke kontrole přiběhl z umpiru Bacchi a kdesi vyhledal stopu dopadu, načež ohlásil dobrý míč a proměněný mečbol byl rázem fuč.

Kdo měl v tu dobu zapnutou televizi, už věděl, že sudí dělá fatální chybu, protože na obrazovce mohl vidět záběr Jestřábího oka potvrzující jasný aut. Jenže na Roland Garros je instalované Jestřábí oko jen pro televizní diváky, nikoliv pro potřeby rozhodování zápasu.

To se jeví v moderní době, kdy se třeba poslední US Open odehrálo zcela bez čárových rozhodčích a hlášení autů obstarávala jen technika, v tomto případě tzv. systém Hawk Eye Live, jako obstarožní anachronismus.

That is an absolutely brutal error from the umpire 😬 — Andy Murray (@andy_murray) June 10, 2021

„Byla jsem zděšená, když ukázali dopad míčku, který byl v autu, poté, co umpirový zahlásil dobrý míč. Říkala jsem si, že ten zápas pak možná nevyhraje," orosila se 18násobná grandslamový šampionka Chris Evertová ve studiu Eurosportu po spáchané křivdě na Barboře Krejčíkové, která naštěstí duel vyhrála a vytáhla tak z nejhoršího i sudího Bacchiho.

„Brutální chyba," přidal se na sítích i trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray.

Yes yes yes https://t.co/zgbHVyEZiD — Chris Evert (@ChrissieEvert) June 10, 2021

Proč se tedy v Paříži tak vehementně brání takřka neomylné technologii? Ředitel turnaje Guy Forget argumentuje tím, že lidský faktor má stále své opodstatnění.

„Než uděláme něco nového, musíme myslet také na to, že tady mluvíme o práci lidí. Nestojí to tak jako ´technologie versus lidské oko´. My máme vynikající vzdělávací systém pro rozhodčí, jak pro čárové, tak umpirové. Ve Francii máme nejlepší umpirové rozhodčí, a to hlavně pro to, že systém je tak konzistentní. Máme tu spoustu turnajů a naši sudí jsou tak hodně aktivní," hájil stávající pořádky Forget pro americkou televizi ESPN.

Elitní český mezinárodní rozhodčí Jan Smíšek, jenž je držitelem licence Gold badge Chief of Oficials, má ale o dost jiný pohled.

„Budoucnost tenisu je bez čárových rozhodčích. Říkám to nerad, protože sám jsem si tím vším prošel a stále jde o činnost, která mě částečně živí, ale je to naprosto jisté. A pandemie koronaviru celý proces jen uspíšila," říká pro Sport.cz Smíšek, který má zkušenosti z olympijských turnajů, Wimbledonu či US Open.

Právě na US Open v minulé sezoně byla v rámci koronavirových opatřeních prvně použita technologie Hawk Eye Live, kdy na kurtu vůbec nejsou čároví rozhodčí a auty jsou hlášeny z reproduktoru. Na pařížském grandslamu se naproti tomu Jestřábí oko pro rozhodování zápasů vůbec nepoužívá.

„Určitě nejde o otázku ekonomiky. Organizátorům se rozhodně víc vyplatí instalace systému Jestřábího oka, než vyplácet mzdu třem stům čárovým rozhodčím, platit jejich stravování, hotely a cesty," vyvrací Smíšek občas zmiňovaný argument přílišné nákladnosti systému.

„Navíc je stále více firem, které Jestřábí oko umí instalovat a ovládají technologii nutnou k zajištění kurtů. A rozrůstající se trh pochopitelně sráží ceny, což je výhodné pro organizátory," vysvětluje český arbitr.

Antuka ale přeci jen oproti pevným povrchům znamená v práci s technologiemi jisté problémy.

„Zádrhel spočívá v povrchu samotném. Antuka je živý povrch. Po každém zametání je lajna nastavená jinak. Jednou je nepatrně zvednutá, podruhé naopak sedí trošku hlouběji. Na betonu je měření Jestřábího oka naprosto exaktní. Na antuce by se však celý systém musel kalibrovat před každým zápasem, velmi pravděpodobně spíše před každým setem," popisuje záludnost technologie Smíšek.

Jen pro televizní diváky

Na dvou největších kurtech v areálu Roland Garros je tak Jestřábí oko sice nainstalované, nicméně slouží jen pro kontrolu televizním divákům a v procesu rozhodování duelu nehraje žádnou roli.

Zatímco na tvrdých površích je garantována stoprocentní neomylnost Jestřábího oka, na antuce se připouští jedno až dvě procenta možného pochybení. To ale jen v případě těch nejtěsnějších „vlasových" autů.

To ale nebyl případ míčku při mečbolu Krejčíkové, tam šlo o evidentní aut. A došlo tedy k jasnému selhání lidského faktoru. Kurt v závěru třetí sady v prostoru kolem základních čar připomínal trochu oraniště se spoustou otisků míčků a bot a je pravděpodobné, že si Bacchi při kontrole verdiktu vybral jako důkaz úplně jinou stopu. Mohl tím však zásadně narušit férovost celého turnaje.