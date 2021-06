Krejčíková je na bomby zvyklá z mixu. Na Rusku by měl platit její return, tvrdí před finále Kukal

Deblové úspěchy, singlový průlom v pozdějším věku. Jestli má současný vzestup Barbory Krejčíkové v českém tenisovém prostředí nějakou paralelu, pak je to podle bývalého fedcupového a daviscupového kapitána Jana Kukala kariéra Jiřího Nováka.

„Když byl 89. na světě, tak jsem se s ním vsadil, že bude v top 10, čemuž naprosto nevěřil," vzpomínal Kukal na tenistu, jenž nakonec vyhrál sedm turnajů ATP a v roce 2002 vyšplhal až na pátou pozici ve světovém žebříčku. „Jirka měl zpočátku fantasticky založené údery, ale neměl ty konečné zbraně. Nedával esa, málo útočil, zabíjel. Když Krejčíková na své hře ještě zapracuje, máme tady další kandidátku na top 10."

Zásadní krok by k němu mohla udělat už v dnešním odpoledním finále proti Rusce Anastasiji Pavljučenkovové. Pokud by Krejčíková vyhrála, bude u její pozice v rankingu WTA číslo 15!

„Takové složení finále by asi netipoval nikdo. Šance jsou podle mě 60 ku 40 pro Krejčíkovou. Má totiž na Rusku hru. Pavljučenkovová to má postavené na servisu, ale Barbora je zvyklá z mixu na ty bomby od chlapů. Takže by se měla prosadit returnem, který má vynikající," věří Kukal, který doufá, že devětadvacetiletá soupeřka nebude mít nějaký výjimečný den.

„Nasťa byla skvělá juniorka, skoro neporazitelná. Ale měla obrovské problémy s váhou, je trochu těžkopádnější. Ale taky je bojovná a má ráda riziko," upozornil 78letý expert.

Podle Kukala ale klíčové faktory hrají pro Krejčíkovou. „Na returnu nedělá chyby a z deblů je skvěle vyhraná. Taky velmi dobře předvídá, je inteligentní a nic ji nevyvede z míry, jak jsme viděli v semifinále. Má v oku geometrii dvorce. Ale musí hrát trochu agresivněji než proti Sakkariové. Potřebuje Rusku trochu rozpohybovat," vidí Kukal.

Zároveň obdivuje, jak Krejčíková dokáže hrát grandslamy na třech frontách. Kromě singlu a deblu měla skvěle nakročeno i v mixu. Čtvrtfinále s Filipem Poláškem prohráli ze čtyř mečbolů.

„Vždyť ona se chystala vyhrát všechny tři soutěže. Je neuvěřitelně pilná a ráda hraje. Tohle je prostě super forma, kterou je potřeba využít," dodává Kukal.