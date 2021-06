Bouzková - Garciaová 6:3, 6:0 Bouzková deklasovala francouzskou hvězdu a je ve čtvrtfinále. Veselý překvapvě končí

Bouzková jako první ztratila servis a v úvodní sadě prohrávala 1:3, pak ale získala 11 gamů za sebou a potřetí v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V březnu v Guadalajaře došla do semifinále, v únoru v Melbourne byla ve finále, ale ani na druhý pokus první titul nezískala.

V Birminghamu si Bouzková zahraje s Australankou Ajlou Tomljanovicovou, nebo s Američankou Coco Vandewegheovou. Tomljanovicová v prvním kole vyřadila nasazenou jedničku Elise Mertensovou z Belgie, Vandewegheová porazila Kristýnu Plíškovou.

Veselý v Prostějově čtvrtý titul nezíská

Česká tenisová jednička, 71. hráč světového žebříčku ATP Jiří Veselý čtvrtý titul na mezinárodním antukovém turnaji Moneta Czech Open v Prostějově nezíská. Ve druhém kole challengeru, který vyhrál stejně jako Jan Hájek a Radek Štěpánek třikrát, nestačil na Němce Tobiase Kamkeho, jemuž podlehl ve dvou setech 6:3, 6:4.

Jiří Veselý na turnaji v Prostějově.

Luděk Peřina, ČTK

Do čtvrtfinále naopak postoupili Zdeněk Kolář, jenž vyřadil v ryze českém souboji Víta Kopřivu 6:3, 7:6 (3) a osmnáctiletý Dalibor Svrčina, který si poradil s Rakušanem Alexandrem Erlerem 6:1:7:5. Další Čech Michal Vrbenský prohrál s pátým nasazeným Hugem Dellienem z Bolívie hladce ve dvou setech 1:6, 2:6.

Sedmadvacetiletý Veselý vypadl na Roland Garros hned v úvodním kole a minulý týden neuspěl v kvalifikaci na trávě ve Stuttgartu, kde chtěl zahájit přípravu na Wimbledon. Na Hané si chtěl vylepšit sebevědomí. Jenže s Kamkem, jenž je na žebříčku ATP o 169 míst hůře postavený, tahal za kratší konec a narazil.

Český tenista Jiří Veselý titul v Prostějově nezíská.

Luděk Peřina, ČTK

„Od začátku až do posledního míčku jsem se trápil, bojoval sám ze sebou. Kdykoliv jsem mohl něco uhrát, vždycky jsem soupeře vlastními chybami nakopl zpátky. Ať jsem udělal cokoliv, nešlo to," soukal ze sebe bezprostředně po vyřazení zklamaný Veselý.

„Moje vystoupení tady v Prostějově nelze hodnotit jinak než špatně. Očekávání byla jiná a hlavně, moje hra měla být jiná," přiznal. Najít ztracený rytmus se pokusí na travnatých dvorcích nejprve na Mallorce a poté ve Wimbledonu. „Když se to nepodaří, dlouho se v první světové stovce už neudržím," uvědomuje si Veselý.

Jiří Veselý ve druhém kole turnaje v Prostějově.

Luděk Peřina, ČTK

V úplně jiném rozpoložení byl Kolář. Kopřiva mu ale postup nedal zadarmo. „Víťa v prvním setu více kazil, ale ve druhém začal hrát lépe, svoji strojovou hru, kterou jsem očekával. On to tak má. Čím je zápas delší, zlepšuje se, a to se i potvrdilo. Jsem proto nesmírně rád, že jsem to ukončil v tie-breaku druhého setu. Teď se potřebuji dobře najíst, vyspat, zregenerovat. Připravený jsem výborně, sil mám, byť tady hraji i čtyřhru, pořád dost," uvedl spokojený Kolář. O postup do semifinále si to rozdá právě s Kamkem.

Radost měl i mladíček Svrčina. Také on se s Rakušanem Erlerem pořádně zapotil jen ve druhém setu. „Cítím se tu výborně, znám to tady, diváci parádně fandili, takže jsem měl velkou motivaci. Erler je velký střelec. Šel jsem proto do zápasu s tím, hrát každý balon, ale ne tak, aby mě pozabíjel. To vycházelo a on si přestal ve výměnách věřit, a tím mi hlavně v závěru druhého setu pomohl," věděl Svrčina.

Ve čtvrtfinále se utká s 87. hráčem žebříčku ATP, v Prostějově turnajovou trojkou Italem Gianlucou Magerem. „Hraje rychle, je zkušený, minimálně chybuje. Je super, že po roce si mohu zase zahrát s hráčem první světové stovky," liboval si ostravský rodák.

BIRMINGHAM (tráva, dotace 235 238 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (8-ČR) - Garciaová (Fr.) 6:3, 6:0.