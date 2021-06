Martincová - Ostapenková 7:6, 4:6, 6:2 Senzační výhra! Martincová si poradila s grandslamovou šampionkou. Plíšková končí

Devětadvacetiletá česká jednička, která měla v úvodním kole volný los, dnes vstoupila do travnaté části sezony ztrátou podání. Proti neoblíbené soupeřce sice dokázala nakročit k obratu a ujala se vedení 4:2, v závěru úvodního setu ale přišla ještě dvakrát o servis. Ani ve druhé sadě nedokázala rychlý brejk potvrdit a po čtyřech prohraných gamech v řadě jako poslední česká zástupkyně ve dvouhře skončila.

První ročník berlínského turnaje měla původně v plánu i Petra Kvitová, kvůli zranění kotníku z Roland Garros ho ale nakonec vynechala. V prvním kole vypadly Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.

Karolína Plíšková v akci v Berlíně, proti ní na kurtu stála Američanka Jessica Pegulaová.

Annegret Hilse, Reuters

Skvělý výsledek Martincové

Velmi cenný skalp si v osmifinále turnaje v Birminghamu připsala Tereza Martincová, když porazila grandslamovou šampionku z French Open z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou 7:6, 4:6, 2:6.

Rodačka z Prahy získala první set po více než hodině boje 7:6 v tiebreaku, když si obě hráčky v průběhu sady dvakrát prohrály podání.

I ve druhém setu se zápas pro Martincovou, které patří v žebříčku 90. příčka, vyvíjel dobře. Bývalé světové pětce a současné 43. hráčce světa, prolomila v páté hře podání a šla do vedení 4:2. Další čtyři hry však patřily favoritce, která sadu získala 6:4 a srovnala stav utkání na 1:1.

Jelena Ostapenková na českou soupeřku nestačila

Matthew Childs, Reuters

Rozhodující moment zápasu přišel opět v páté hře, tentokrát třetí sady, kdy Martincová byla znovu úspěšná na returnu a vedla 3:2. Tentokrát si však už šestadvacetiletá Češka náskok vzít nenechala, set v pohodě získala 6:2 a po dvou a půl hodinách boje slavila postup do čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále turnaje v Birminghamu je již Marize Bouzková, na kterou čeká Coco Vandewegheová, Martincovou čeká lepší z dvojice Kasatkinová- Kosťuková.

Kolář postoupil v Prostějově do semifinále

Čtyřiadvacetiletý Zdeněk Kolář postoupil do semifinále antukového challengeru Moneta Czech Open v Prostějově, když si ve dvou setech poradil s Němcem Tobiasem Kamkem 6:2, 6:3. Druhý Čech, Dalibor Svrčina, nestačil na třetího nasazeného Itala Gianlucu Magera, jemuž podlehl 6:2, 6:1. a turnaj pro něj skončil.

Kolář o deset let staršímu soupeři prakticky nedal šanci. Neustále měnil rytmus, a to zkušenému Kamkemu vůbec nevonělo.

„Dělalo mu to problémy. Snažil jsem se proto zrychlovat balony, pak jsem přešel na kratší roztočený a hned zase na delší roztočený ven z kurtu. Hru jsem tak kouskoval, aby ji sám nemohl tvořit. Když jsem mu to párkrát umožnil, byl velice nepříjemný a těžko jsem se z toho dostával. Zkrátka, co jsem si myslel, že na něj bude platit, vycházelo," liboval si Kolář.

Nervózní v průběhu utkání nebyl. „Snad jen chvíli před začátkem. Na kurtu to však ze mě spadlo a pak už to bylo dobré," prohlásil. Na případný titul nemyslí, byť jeden challenger letos už vyhrál v Portugalsku. „Pořád je to strašně daleko. Musel bych vyhrát dva ohromně těžké duely. Půjdu míček po míčku, gam po gamu, zápas od zápasu a uvidíme. Soupeři jsou tady velmi kvalitní a já si každé výhry nesmírně vážím," dodal Kolář. Ve finále se utká s Federicem Coriou z Argentiny. „Prohrál jsem s ním těsně minulý týden. Je výborný. Budu se snažit soustředit jen sám na sebe, věřit svým schopnostem," dodal ostravský rodák.

Osmnáctiletý Svrčina stál teprve podruhé proti hráči z první stovky světového žebříčku ATP a přes jasný výsledek favorizovaného Itala potrápil. Hodně litoval nevyužitých šancí. „Nepředvedl jsem špatný výkon. Škoda jen, že jsem nedohrál některé gamy, v nichž jsem měl navrch. Čtyřikrát jsem prohrál svůj servis. Mrzelo to hlavně za stavu 1:0, kdy jsem podával, vedl 40:0 a nezvládl to," kál se.

Pochválil ho i Mager. „Konečný výsledek je pro Dalibora trochu krutý, zápas byl ve skutečnosti mnohem těsnější. Zápas na challengeru proti hráči z první stovky pro něho byla určitě dobrá zkušenost. Pro mě samotného to nebylo vůbec lehké, nastoupil jsem jako favorit a nikdy to není jednoduché s mladým klukem, o němž prakticky nic nevíte a který může hrát o to uvolněněji. Takže nakonec jsem za vítězství určitě rád," podotkl 82. hráč světa, jehož v semifinále čeká Slovák Alex Molčan.

Turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 456 073 eur): Dvouhra - 2. kolo Ka. Plíšková (4-ČR) - Pegulaová (USA) 5:7, 2:6

Muguruzaová (6-Šp.) - Rybakinová (Kaz.) 6:4, 6:3

Azarenková (7-Běl.) - Kerberová (Něm.) 6:3, 7:5

Samsonovová - V. Kuděrmětovová (obě Rus.) 6:4, 6:3

Turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 235 238 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Džabúrová (2-Tun.) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) Potapovová (Rus.) - Mladenovicová (Fr.) 6:3, 6:3 Martincová (ČR) - Ostapenková (5-Lot.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 Čtyřhra - čtvrtfinále: Bouzková, Hradecká (ČR) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (2-Tchaj-wan) 3:6, 7:5, 10:5

Turnaj mužů kategorie challenger Moneta Czech Open v Prostějově (antuka, dotace 66 460 eur) - zápasy s českou účastí: Dvouhra - čtvrtfinále: Kolář (ČR) - Kamke (Něm.) 6:2,6:3 Mager (3-It.) - Svrčina (ČR) 6:3, 6:2

Turnaj mužů v Halle (tráva, dotace 1 455 925 eur): Dvouhra - 2. kolo: Korda (USA) - Nišikori (Jap.) 2:6, 6:3, 7:5 Harris (JAR) - Lacko (SR) 6:3, 7:6 (10:8)