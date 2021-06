Kvitová - Piterová 4:6, 6:1, 6:4 Kvitová začala generálku na Wimbledon vítězně, uspěl i Veselý

Jednatřicetiletá Kvitová odehrála svůj první duel na oblíbené trávě od předloňského Wimblednou po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku. Nohu si zranila po postupu do druhého kola na Roland Garros a z antukového grandslamu musela odstoupit.

Nerozehranost byla na Kvitové znát. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nasázela soupeřce 10 es, ale také se dopustila šesti dvojchyb a třikrát ztratila podání. Poté, co jasně vyhraným druhým setem Kvitová srovnala na 1:1, se Piterová dostala do vedení 2:0 a 30:0, ale česká favoritka se dokázala vrátit do hry a otočila. Esem proměnila třetí mečbol.

Petra powers past Piter 💪



🇨🇿 @Petra_Kvitova comes from behind and escapes 4-6, 6-1, 6-4 to advance in Bad Homburg!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JIjR9TCueX — wta (@WTA) June 21, 2021

"Je hodně pozitivní, že jsem kotník necítila. Hrát s tejpem je nepříjemné, nejsem na to zvyklá a nemám to ráda, ale teď to je důležité. Jsem ráda, že noha nenatekla až tak moc, když jsem to sundala. Cítím se v pohodě, to musím vzít pozitivně," řekla Kvitová.

Ze svého výkonu nadšená nebyla. "Pocity jsou rozporuplné. Věděla jsem, že nebudu hrát ideálně, ale asi jsem očekávala, že to půjde trošku líp a nebylo to ono," řekla. "Kazila jsme lehčí míče a byla trošku frustrovaná. Pohyb taky nebyl ideální, cítila jsem se trošku jako slon. Je to prostě znát, že jsem se nehýbala dva a půl týdne," dodala.

V boji o čtvrtfinále se Kvitová střetne s Ann Liovou z USA. Do druhého kola postoupila už v neděli Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude také Američanka, třetí nasazená Jessica Pegulaová z USA.

Kvůli dešti se dnes nehrálo na turnajích v Anglii. V Eastbourne se nedočkala Karolína Plíšková svého zahajovacího duelu proti Italce Camile Giorgiové, na další den musely být přesunuty také zápasy tří českých tenistů ve wimbledonské kvalifikaci.

BAD HOMBURG v Německu (tráva, dotace 189 708 eur): Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (1-ČR) - Piterová (Pol.) 4:6, 6:1, 6:4 Pegulaová (3-USA) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:2 Kerberová (4-Něm.) - Jašinová (Rus.) 6:1, 6:1 Cornetová (Fr.) - Rusová (Niz.) 6:3, 2:6, 6:1