Siniaková čeká na čtvrtfinále, večer hraje i Kvitová

Cesta do čtvrtfinále pro pětadvacetiletou tenisku byla těžší, než jakou měla její soupeřka. V prvním kole narazila na Gračevovou, kterou porazila po setech 6:3 a 6:2, když odvrátila sedm z osmi brejkbolů. Další zápas nabídl třísetovou bitvu, kde si poradila s třetí nasazenou Američankou Pegulovou 6:3, 5:7 a 6:4.

Siniaková se Siegemundovou utkala pouze jednou, a to v roce 2016 na antuce ve švédském Bastadu. Jediný vzájemný zápas dopadl lépe pro Němku, která vyhrála 2:0 na sety.

Petra Kvitová v akci

Thibault Camus, ČTK/AP

I přes to, že dvanáctá hráčka žebříčku Petra Kvitová měla v předchozích kolech papírově slabší soupeřky, v obou případech rozhodl o konečném výsledku až třetí set. První zápas s Polkou Piterovou musela otáčet ze stavu 4:6 po prvním setu. Ve druhém utkání se potkala s Američankou Liovou, které zase podlehla v tiebreaku druhé sady.

Česká dvojka se utkala s Argentinkou jen jednou při turnaji v Melbourne v letošním roce. Na tvrdém povrchu se více dařilo Podoroské, která překvapila a porazila Kvitovou 2:1 na sety.



Pokud by se oběma Češkám dařilo, mohly by na sebe narazit ve finále turnaje.

Azarenková kvůli zranění nenastoupila do čtvrtfinále

Bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková kvůli zranění nenastoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje v Bad Homburgu.

Do semifinále tak bez boje postoupila Španěla Sara Sorribesová, pro kterou byla už účast mezi nejlepší osmičkou dosud největším úspěchem na trávě. Její další soupeřkou může být Kateřina Siniaková, kterou čeká zápas s domácí s Laurou Siegemundovou.

O semifinále bude hrát i nasazená jednička Petra Kvitová, jejíž soupeřkou bude Nadia Podoroská z Argentiny. V Bad Homburgu se dnes zatím nehraje kvůli dešti.

Macháč si Wimbledon nezahraje, Smitkové chybí ještě jedna výhra

Dvacetiletý český tenista Tomáš Macháč si na premiérový start ve Wimbledonu musí počkat. V posledním kole kvalifikace pro travnatý grandslam nestačil na Australana Christophera O'Connella a mužskou dvouhru tak absolvuje v All England Clubu jen Jiří Veselý. Poslední výhra od postupu dělí Terezu Smitkovou, senzační wimbledonskou osmifinalistku z roku 2014.

Macháč nezískal proti O'Connellovi ani set a prohrál všechny tři, na které se závěrečné kolo kvalifikace hraje. Australan zvítězil 7:6, 6:4 a 7:6.

Šestadvacetiletá Smitková udělala druhý ze tří kroků k postupu výhrou 7:6 a 6:3 nad Rakušankou Barbarou Haasovou. O místo v hlavní soutěži si zahraje s Číňankou Wang Sin-jü. "Je to určitě velká motivace, kdo by tam nechtěl být," řekla Tenisovému světu Smitková, jež před sedmi lety v All England Clubu prožila životní turnaj a do osmifinále prošla také z kvalifikace.

"Když zvládnete tady v Roehamptonu kvalifikaci, pak je hlavní klub za odměnu. Ráda bych se tam dostala," dodala tenistka, jež si hlavní soutěž grandslamu zahrála naposledy před třemi lety.

Giorgiová získala po Plíškové i skalp Sabalenkové

Italská tenistka Camila Giorgiová získala na turnaji v Eastbourne po skalpu Karolíny Plíškové další cenné vítězství a ve čtvrtfinále vyřadila nejvýše nasazenou Arynu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku na trávě zdolala 7:6, 0:6, 6:4 a z kvalifikace postoupila už do semifinále. V něm se utká s Estonkou Anett Kontaveitovou.

Po druhém setu se přitom zdálo, že světová čtyřka Sabalenková dostala zápas pod kontrolu, Italka ale stejně jako v prvním kole proti obhájkyni titulu z roku 2019 Plíškové v koncovce agresivní hrou vybojovala výhru. "Byl to skvělý zápas, na slušné úrovni. Na konci to myslím bylo spíš o psychice než o fyzičce," uvedla Giorgiová, wimbledonská čtvrtfinalistka z roku 2018. Dvě hráčky z elitní desítky dokázala na jednom turnaji porazit poprvé v kariéře.

Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj Wimbledon: Ženy - 2. kolo: Smitková (ČR) - Haasová (Rak.) 7:6 (8:6), 6:3 Muži - 3. kolo: O'Connell (16-Austr.) - Macháč (27-ČR) 7:6 (8:6), 6:4, 7:6 (7:4).

EASTBOURNE (tráva): Muži (dotace 609 065 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Sonego (3-It.) - Bublik (8-Kaz.) 6:1, 7:5 Purcell (Austr.) - Seppi (It.) 6:4, 1:6, 6:4. Ženy (dotace 565 530 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Giorgiová (It.) - Sabalenková (1-Běl.) 7:6 (7:5), 0:6, 6:4 Kontaveitová (Est.) - Golubicová (Švýc.) 2:6, 7:6 (7:2), 7:5.