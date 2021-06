Siniaková - Sorribesová 6:2, 6:4 TENIS ONLINE: České finále se komplikuje! Siniaková slaví, Kvitová hraje rozhodující set

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do finále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu, když zdolala Španělku Saru Sorribesovou 6:2, 6:4. Semifinále ještě v pátek čeká Petru Kvitovou, která se utkává s domácí bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou. Duel můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Letos si Siniaková v semifinále zahrála zatím jen v Parmě, kde podlehla Cori Gauffové z USA. Ve finále dvouhry se na okruhu WTA představila dosud pětkrát, naposledy v lednu lednu 2018. Na kontě má dva tituly, oba z roku 2017.

Druhé letošní semifinále ale zvládla skvěle. V utkání šla do vedení 2:0, pak sice o náskok přišla, ale to českou tenistku nerozhodilo. Siniaková získala čtyři hry v řadě a ovládla první sadu poměrem 6:2. Ve druhém setu byl klíčovým třetí game, kdy česká hráčka vzala soupeřece podání. Následně brejk potvrdila a protože si držela dál své podání, získala set poměrem 6:4, což znamenalo postup Češky do finále.

"Určitě si myslím, že umím přizpůsobit svou hru na trávu. Můžu využít voleje, co mám z deblu. I když si nemyslím, že tráva patří mezi mé oblíbené povrchy, dokážu na ní hrát. Daří se mi tady hrát agresivně zezadu a dokončit výměny na síti," řekla Siniaková.

První nasazená hráčka turnaje Kvitová měla v semifinálové bitvě bývalých wimbledonských šampionek v úvodu navrch. Lvice z Fulneku pro sebe zlomila úvodní sadu ve čtvrté hře, kdy získala servis soupeřky. Sama během podání neměla problém a první dějství ovládla poměrem 6:3.

Druhý set začal festivalem ztracených podání. Jako první si podání udržela Kvitová ve čtvrté hře, získala tím slibné vedení 3:1. Jenže pak měla navrch Němka, manko srovnala a nakonec vývoj sady otočila ve svůj prospěch. O vítězce tak muselo rozhodnout třetí dějství.

Kvitová je v semifinále podruhé v sezoně, v Dauhá došla až k 28. titulu v kariéře. S Kerberovou se letos už utkala na antuce v Madridu a vyhrála ve dvou setech. Celkem s ní má bilanci osm výher a šest porážek.

Kontaveitová ve finále v Eastbourne

Estonská tenistka Anett Kontaveitová, jež bude v 1. kole Wimbledonu soupeřkou Markéty Vondroušové, postoupila na přípravném turnaji v Eastbourne do finále. Sedmadvacáté hráčce světového žebříčku vzdala semifinále za stavu 4:5 v prvním setu kvůli nespecifikovanému zranění Italka Camila Giorgiová.

Giorgiová tak nedotáhla do úspěšného konce turnaj, na němž vyřadila překvapivě českou jedničku Karolínu Plíškovou a nejvýše nasazenou Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Kontaveitová si o titul zahraje buď s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo s Jelenou Rybakinovou reprezentující Kazachstán.

EASTBOURNE (tráva): Muži (dotace 609 065 eur): Dvouhra - semifinále: Sonego (3-It.) - Purcell (Austr.) 6:1, 3:6, 6:1. Ženy (dotace 565 530 dolarů): Dvouhra - semifinále: Kontaveitová (Est.) - Giorgiová (It.) 5:4 skreč.