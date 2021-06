TENIS ONLINE: Paráda! Rozjetá Siniaková je ve finále, postoupí i Kvitová?

Tenistky Kateřina Siniaková postoupila do finále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu, když zdolala Španělku Saru Sorribesovou 6:2, 6:4. Semifinále ještě v pátek čeká Pertu Kvitovou, která se od 18:00 utká s domácí bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou. Duel můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Letos si Siniaková v semifinále zahrála zatím jen v Parmě, kde podlehla Cori Gauffové z USA. Ve finále dvouhry se na okruhu WTA představila dosud pětkrát, naposledy v lednu lednu 2018. Na kontě má dva tituly, oba z roku 2017.

Druhé letošní semifinále ale zvládla skvěle. V utkání šla do vedení 2:0, pak sice o náskok přišla, ale to českou tenistku nerozhodilo. Siniaková získala čtyři hry v řadě a ovládla první sadu poměrem 6:2. Ve druhém setu byl klíčovým třetí game, kdy česká hráčka vzala soupeřece podání. Následně brejk potvrdila a protože si držela dál své podání, získala set poměrem 6:4, což znamenalo postup Češky do finále.

Rovněž první nasazená hráčka turnaje Kvitová nastoupí k semifinálové bitvě bývalých wimbledonských šampionek ještě dnes. V prvním i druhém kole rozhodla tenistka z Fulneku až ve třech setech a bojovat musela i proti Podoroské. Ve druhém setu nevyužila vedení 2:0 a v tie breaku odvrátila setbol a na konečných 12:10 využila pátý mečbol.

Kvitová je v semifinále podruhé v sezoně, v Dauhá došla až k 28. titulu v kariéře. S Kerberovou se letos už utkala na antuce v Madridu a vyhrála ve dvou setech. Celkem s ní má bilanci osm výher a šest porážek.