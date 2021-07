Rozporuplná tenisová superstar, žena dvou tváří. Ósakaová opět budí vášně

Hvězdná tenistka, která rozvířila vody svým odstoupením z French Open, na kterém se nejdříve odmítla účastnit pozápasových tiskových konferencí v obavě o své duševní zdraví, se stáhla do ústraní a vynechala několik velkých turnajů, aby s velkou slávou mohla nastoupit na domácím turnaji v rámci olympijských her v Tokiu. Naomi Ósakaová trpí depresemi z pozornosti novinářů, přesto dva a půl roku žila dobrovolně s filmovým štábem v zádech.

Třiadvacetiletá tenisová hvězda se netají tím, že od svého vítězství na US Open v roce 2016 trpí depresemi a neumí se vypořádat s novináři na tiskových konferencích. Po odhlášení z Roland Garros se stáhla do ústraní, aby mohla regenerovat a připravovat se na olympijské hry.

I přes své křehké duševní zdraví ji však nevadí fotit se na obálky časopisů nebo dva a půl roku spolupracovat s filmaři, kteří natáčeli třídílný dokument o jejím životě pro společnost Netflix. Projekt, který produkoval částečně i hvězdný basketbalista LeBron James, není jen o tenisu, ale zejména o životě mladé sportovkyně zápasící s tíhou slávy.

Po vítězství nad Serenou Williamsovou na US Open v roce 2016 u Ósakaové nastal zlom. Stala se světovou jedničkou a nejspíš čekala, že když od malička tvrdě dřela na kurtu, bude od toho momentu vyhrávat jeden zápas za druhým, jenže to se nestalo. Prohry ji shazovaly na zem, byla z nich zklamaná a nevěděla přesně, co v takových momentech dělat.

Jejím mentorem byl legendární basketbalista Kobe Bryant, který před rokem tragicky zahynul po pádu vrtulníku. „Chtěla jsem mu napsat, jak se s takovou situací vypořádat, ale neudělala jsem to, abych nevypadala jako ztroskotanec... Teď už nebudu mít možnost s ním promluvit," dojatě vypráví v dokumentu.

Prozradila mimo jiné i to, že by spíše chtěla žít normální život, studovat a nebýt všude středem zájmů. „Narovinu... Tenis není nijak potřebný. Hraju ho, baví mě, ale jsou důležitější věci," říká Ósakaová.

Fanoušci i bývalí tenisté jsou z jejího chování a přístupu k novinářům stále zmatení. Prý se cítí pod tlakem, ale co to znamená? Je ti třiadvacet, jsi zdravá, bohatá, tvoje rodina je v pohodě, tak jaký tlak?" reagoval například bývalý tenista Boris Becker. Je zřejmě otázkou času, zda se talentovaná tenistka rozhodne ukončit svou kariéru nebo se popasovat se svými démony a dostat se zpět na vrchol.