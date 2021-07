Nejstarší tenista světa pořád válí. Chystá se na Federera!

Nebrání mu to však účastnit se mistrovství světa i Evropy seniorů a přehrávat mladší soupeře, i když na kurtu už se nepohybuje tak rychle jako dřív. Stanislavskij přitom s tenisem začal až ve třiceti letech, díky svému příteli, mistrovi světa v gymnastice. Od té doby trénuje třikrát týdně ve svém rodném Charkově.

„Je to elegantní druh sportu. Je to dobré na fyzičku a ještě je to krásná hra. U tenisu je ještě jedna důležitá věc – můžete ho hrát bez ohledu na věk," řekl nadšený sportovec. Stanislavskij je držitelem Guinnessova rekordu, jako nejstarší tenista světa. Momentálně trénuje na mistrovství světa superseniorů, které se koná v říjnu letošního roku na Mallorce.

Ukraynalı @ElinaSvitolina 92 yaşındaki en yaşlı Ukraynalı tenisçi Leonid Stanislavsky ile bir gösteri maçı yaptı. pic.twitter.com/vICyLlrcuC — Kort Tenis (@KortDergisi) February 9, 2017

Mezinárodní tenisová federace tuto věkovou skupinu zařadila do svého programu až po Stanislavského písemné žádosti. „Když mi bylo 95 let, cítil jsem se mnohem lépe než teď. Když je vám 97, je pro vás těžké i chodit," říká.

Leonid Stanislavskij (vpravo) po vítězství evropského šampionátu superseniorů v roce 2018

Archiv Leonid Stanislavky

Podle něj je tajemství jeho dlouhověkosti prosté – geny a pravidelný sport. Každé ráno cvičí gymnastiku a dělá kliky i přítahy. Kromě tenisu se také věnuje plavání a lyžování. Jeho snem je seskok padákem. To je poměrně odvážný plán i pro o několik dekád mladší sportovce. Jeho cílem je nyní dožít se sta let a zahrát si s Rogerem Federerem.