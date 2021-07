Kaderka trvá na tom, že Voráčkovu nominaci do Tokia tenisový svaz neschvaloval

Ještě se nezačalo a už se hádají. Kauza nenaočkovaného lékaře Vlastimila Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným na covid-19 z charterového letu českých olympioniků do Tokia, spustila slovní 'válku' mezi Českým olympijským výborem a tenisovým svazem.

Česká výprava pózuje fotografovi na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu.

Roman Vondrouš, ČTK