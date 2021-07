Český tenista po životním turnaji postoupil o padesát míst

Po životním turnaji v Gstaadu se tenista Vít Kopřiva dostal ve světovém žebříčku poprvé do druhé stovky. Čtyřiadvacetiletý rodák z Bílovce došel na švýcarské antuce při své premiéře v hlavní soutěži ATP do semifinále a v dnešním novém pořadí se posunul z 249. místa na 199. pozici. Jeho norský přemožitel a pozdější vítěz turnaje Nor Casper Ruud zůstal čtrnáctý.