Holky potřebují spíš psychologa než trenéra, tvrdí první kouč Vondroušové

"Taky jsem si říkal, jestli má Markéta hlavu na to, aby to ustála, ale odepisovat ji už po nominaci? Nebo před zápasem s Ósakaovou? To se mi teda hrubě nelíbilo," durdí se Fuchs.

S Vondroušovou je v kontaktu i během olympiády. A přes její spanilou jízdu (zatím) do semifinále, neměl dosud z Tokia úplně dobré dojmy.

"Holky tam sice nemají svoje trenéry, ale dva (Petr Pála, David Kunst) tam jsou, tak nevím, proč si Markéta musí domlouvat spoluhráčky na trénink sama. Domluvila si Muguruzaovou, Mladenovicovou... Asi se zrovna věnovali někomu jinému," diví se Fuchs. "Mezi našima holkama je ale atmosféra super. Navíc, když se ta naše 'turistka' zasekne, tak si jede to svoje."

Po postupu Vondroušové do semifinále, ve kterém dnes hraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, už je podle něj možné všechno.

"Holky chytnou formu, měsíc jim třeba vydrží a jsou schopny zmastit kdekoho. Bylo by krásný, kdyby šla do finále," říká bývalý kouč dvaadvacetileté olympioničky.

Markéta Vondroušová po výhře nad Naomi Ósakaovou

Mike Segar, Reuters

"Po té nominaci do Tokia měl každopádně vystoupit někdo ze svazu a říct: Vůbec se tím nezabývejte, je to tak a hotovo. Protože kdejaký debil se tím pak zaobírá. Markéta opravdu nebyla v nějakém laufu, ale to je právě ono. Chytla se jedním zápasem a jede. A výhrou nad Ósakaovou zaskočila asi všechny," souhlasí Fuchs.

"Jen mě překvapilo, že Japonka s ní taky hrála dva metry za lajnou. Když tam pak přiletěl kraťas, tak se mi zdálo, že i lehce přibrala. Než se rozhýbala, bylo po výměně..."

Markéta vypadá v pohodě

O Vondroušové se vždycky říkalo, že je ochotná a hlavně opravdu dokáže jít až za hranu svých možností. V minulosti tohle odhodlání taky odnášela častými zdravotními problémy.

"Teď ale vypadá v pohodě. Není polepená. Z toho mám vždycky strach. I když ty podmínky na kurtu jsou šílené," uvědomuje se Fuchs.

"To vždycky těm kritikům našich holek říkám: tady se postavte a až bude 30 stupňů, tak já vás budu hodinu honit po kurtu. A to bude sucho. Kdežto v Tokiu je osmdesátiprocentní vlhkost. Taková Petra Kvitová je navíc astmatička a na ni to prostě dolehlo. To ale nepochopíte, co si někdy ty lidi myslí... Ty holky byly úplně mokrý, to je jako miss mokré tričko."

Vondroušová občas na sociálních sítích zveřejňovala vzkazy, které jí po prohrách posílali ublížení fanoušci. I když fanoušci...

Markéta Vondrousová v osmifinálovém duelu olympijského turnaje v Tokiu.

Edgar Su, Reuters

"To jsou sázkaři. Ona mi to i přeposílá, co jí chodí. To byste mu museli odpovědět: Jdi do prdele, debile, tak máš pořádně sázet! Ale ani bych nechtěl vidět, jaké zprávy po porážce s Markétou dostala Ósakaová. Já ale říkám, že kdo sází na ženský tenis, tak je debil. To nejde. Já vedu grupu devíti holek. A každá z nich je každý den jiná. Jednou má náladu, další prohraje s dvanáctiletou holkou. Sázet na ženský tenis? To je problém těch debilů," rozohnil se Fuchs.

Vondroušová po senzačním postupu do finále French Open 2019 loni stagnovala, přidala se zranění. Křivka výkonů šla dolů. Letos ale hrála dvakrát v osmifinále grandlamu a v Tokiu chytla slinu.

Semifinále? Fuchs je optimista

"Každá holka, která vylítla nahoru, tak málokdy udrží výkonnost. Když jsem teď viděl na olympiádě Bartyovou, tak jsem si myslel, že to není ona. Vždyť ona byla nejslabší i ve čtyřhře proti Krejčíkové se Siniakovoou. Ale nesmíte spadnout moc dolů, je potřeba tu křivku udržet v mezích," tvrdí tenisový kouč.

Před semifinále je optimista, jak by ne. Vychází i z posledního vzájemného duelu s Ukrajinkou Svitolinovou, který Vondroušová loni v Římě vyhrála jednoznačně 6:3, 6:0.

"Teplo bude, ale naštěstí ten zápas bude až později. 'Svítiplynka' tam jako obranářka bude pořád běhat, je potřeba si ji občas přitáhnout. A občas i přitlačit jako s Ósakaovou. Ne žádné bláznivé riziko, jako když to chytne Petru (Kvitovou). Markéta to ale umí. Já jí vždycky říkal: vy nepotřebujete trenéra, ale spíš psychologa!" směje se Fuchs.