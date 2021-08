Ósakaová po brzkém konci na olympiádě nebude hrát v Montrealu

Ósakaová před olympiádou hrála naposledy na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu. Na olympiádě poté nečekaně zapálila při slavnostním zahájení oheň, ale samotný turnaj se jí nepovedl.

Nasazenou jedničkou na National Bank Open v Montrealu bude světová trojka Aryna Sabalenková z Běloruska, hrát by měly například i Vondroušová, její finálová přemožitelka z tokijských her Švýcarka Belinda Bencicová nebo deblové šampionky Kateřina Siniaková i Barbora Krejčíková. Po odstoupení Ósakaové či zraněné Keninové se dostala do hlavní soutěže Marie Bouzková. Po zranění lýtka by se měla v Kanadě na okruh vrátit Rumunka Simona Halepová.