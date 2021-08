Siniaková kvůli komplikaci na letišti nestihla v Cincinnati kvalifikaci

To snad ne. Je ve skvělé formě, jenže na prestižním turnaji v americkém Cincinnati to ve dvouhře nedostane olympijská vítězka Kateřina Siniaková šanci ukázat. Dostala se totiž do problémů a nestihla kvalifikaci. V sobotu do ní měla vstoupit proti domácí Američance Lauren Davisové.