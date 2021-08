Zapomenutý český talent září! Svrčina raketově letí žebříčkem, mezi mladíky patří k elitě

Sezonu začínal jako hráč deváté stovky světového žebříčku. Po triumfu na turnaji challenger Sparta Prague Open už ovšem najdete jméno devatenáctiletého rodáka z Ostravy Dalibora Svrčiny na 334. příčce světa, navíc mezi tenisty do devatenácti let mu patří 3. místo. A to zdaleka není vše.

Prakticky od čtrnácti let byl Dalibor Svrčina považován za největší český tenisový talent posledních let. "Je to talent, jaký tu dlouho nebyl. Je jasná evropská jednička nejen ve svém ročníku, ale také mezi šestnáctiletými. Což je u kluka hodně hezký, protože fyzická převaha starších soupeřů se projevuje," pěl před třemi lety ódy na ostravského mladíčka majitel České sportovní Miroslav Černošek.

Pak však kariéru vycházející hvězdičky přibrzdily zdravotní problémy, které se následně odrazily i na nepříliš přesvědčivých výsledcích. A do středu zájmu českých fanoušků se dostali vítěz juniorky na US Open Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka či současná česká dvojka Tomáš Macháč.

Do letošního roku však vstoupil osmnáctiletý Svrčina ve velkém stylu. Na květnovém turnaji ITF v Praze došel do semifinále, když porážel tenisty o pět stovek míst lépe postavené, ten samý měsíc si v Mostě dokonce zahrál o titul. O týden později se znovu probil mezi posledními čtyřmi, tentokrát v Severní Makedonii ve Skopje, to vše v rámci turnajů ITF.

Jízda na challengerech

To však byl teprve rozjezd. Dál si Dalibor Svrčina vyrazil na vyšší okruh challangerových turnajů. A výsledek? Čtvrtfinále v Prostějově a v Segovii ve Španělsku, druhé kolo v Liberci a pak již vzpomínaný první titul v Praze, kde ve finále vyřídil 181. hráče světa Kazacha Dmitrije Popka 6:0, 7:5. Prakticky na všech turnajích porážel soupeře postavené na žebříčku daleko výše.

"Dalibor hraje celodvorcový tenis, dovede dobře číst hru. Přirovnal bych ho trochu ke Štěpánkovi. Umí jít na síť, nebojí se toho, mění rytmus. Vylepšil servis, což byla jeho největší slabina. Potřebuje zesílit a jestli to půjde, tak i dva tři centimetry vyrůst. Vidíme menší hráče, jako je Schwartzman, kteří to taky dovedou, ale Dalibor je ještě subtilní, trošku děcko," říkal před časem o Svrčinovi kapitán daviscupového reprezentačního týmu Jaroslav Navrátil.

Čeští tenisté Jonáš Forejtek (vpravo) a Dalibor Svrčina s trofejí pro vítěze juniorské čtyřhry na Australian Open.

Parádní jízda letošní sezonou zajistila Daliboru Svrčinovi prozatím posun na zmiňované 334. místo světa, což je navíc třetí příčka mezi tenisty do devatenácti let. Před ním jsou jen supertalenti světového tenisu Španěl Carlos Alcaraz a Dán Holger Rune.